Proiectil neexplodat, descoperit într-o curte din județul Tulcea. Autoritățile au securizat zona și au început o anchetă

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că un proiectil neexplodat a fost descoperit într-o curte din localitatea Pardina, județul Tulcea. Zona a fost securizată imediat, iar autoritățile au demarat o anchetă.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15.00, despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat”, informează MApN.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Poliției, Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații, care au asigurat perimetrul și au început verificările, iar în urma verificării, specialiștii au confirmat prezența a aproximativ două kilograme de explozibil în corpul proiectilului.

MApN a trimis o echipă la fața locului pentru verificări suplimentare, iar cazul a fost preluat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, au transmis reprezentanții instituției.

