În centrul orașului Modena, un șofer de origine nord-africană în vârstă de 30 de ani a intrat cu autoturismul său în pietoni. Incidentul a avut lângă Porta Bologna, după ce mașina a venit în viteză dinspre Largo Garibaldi.

Șapte persoane au fost rănite. Unele victime sunt în stare gravă. O femeie și-a pierdut ambele picioare la impact, scrie Rai News.it.

Detalii despre incident

La ora 16:30, șoferul a intrat cu mașina în 10 pietoni în centrul orașului Modena, provocând șapte răniți. Forțele de ordine și serviciile de urgență au intervenit la fața locului.

Un trecător a încercat să-l oprească după ce șoferul nord-african a coborât din mașină. Înarmat cu un cuțit, făptașul l-a înjunghiat pe trecătorul care a încercat să-l oprească.

„Am auzit ceva bolborosind, a izbucnit o bătaie și m-a lovit o dată în inimă și o dată în cap. Am reușit să evit prima lovitură, dar am încasat-o pe cealaltă. Apoi i-am blocat încheietura mâinii și apoi l-am neutralizat” cu ajutorul „a altor patru sau cinci persoane care au sosit între timp”, a relatat Luca Signorelli, cu capul încă sângerând după ce a fost înjunghiat de făptaș.

Primarul orașului Modena: „A fost un act deliberat”

Primarul orașului Modena a declarat că „incidentul a fost un act deliberat” după ce a văzut filmările stradale. El i-a mulțumit bărbatului care a intervenit să-l oprească pe făptaș:

„Vreau să le mulțumesc acestor cetățeni. Bărbatul era înarmat și cu un cuțit; au dat dovadă de curaj și de un mare simț civic.Le mulțumesc profund în aceste momente tragice.”, a spus primarul Massimo Mezzetti.

Unul dintre martori a spus că șoferul „părea să fie sub influența alcoolului sau a drogurilor”. Un alt martor ocular spune că a văzut mașina deplasându-se cu cel puțin 160 km/oră, în timp ce se îndrepta către bordură. Făptașul a fost arestat și este în prezent interogat la secția de poliție.

Știre în curs de actualizare