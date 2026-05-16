Prima pagină » Știri externe » Un drapel palestinian, atârnat pe Turnul Eiffel de către activiști pro-Palestina

Șase activiștii pro-Palestina s-au urcat până la primul etaj al Turnului Eiffel pentru a atârna un drapel palestinian, de Ziua Nakba (Memora Catastrofei) de 15 mai.

Activiștii francezi de stânga au criticat statul francez pentru „dublul standard”.

Turnul Eiffel, luminat în culorile drapelului israelian

De la atacurile Hamas de pe 7 octombrie 2023,  Turnul Eiffel a fost luminat în culorile drapelului Israelului. Autoritățile franceze au refuzat însă să facă un gest similar și pentru palestinieni. Franța a făcut acest gest pentru a denunța terorismul.

Toți cei șase au fost arestați de către polițiști. În ciuda acuzațiilor făcute,  Turnul Eiffel a fost luminat cu ambele drapele ale Israelului și Palestinei, în mijlocul acestora fiind ilustrat și un porumbel al păcii.

Turnul Eiffel, luminat la ocazie în culorile mai multor drapele

Monumentul din Champ de Mars a fost proiectat și construit de inginerul Gustave Eiffel, între anii 1887 și 1889, cu ocazia Expoziției Mondiale și a centenarului Revoluției Franceze.

Turnul, cu o înălțime de 330 de metri, atrage anual în jur de 6 milioane de vizitatori. Ocazional, turnul servește ca punct de atracție cu ocazia spectacolelor cu artificii de Anul Nou, de Jocurile Olimpice și de Ziua Bastiliei.

Când are loc un eveniment internațional de mare impact sau , turnul este luminat în culorile unui drapel, ca în cazul invaziei ruse a Ucrainei. În 2022, monumentul a fost luminat în culorile Ucrainei – galben și albastru.

De ce în octombrie este luminat în roz?

De Ziua Europei, este luminat în albastru și sunt vizibile cele 12 stele galbene. La vizita președintelui brazilian Lula da Silva, Turnul Eiffel a fost luminat în culorile drapelului Braziliei. A fost luminat și în culorile echipei de fotbal Paris Saint-Germain FC și în verde, după semnarea Acordului Climatic de la Paris.

După atacurile teroriste din noiembrie 2015 de la Paris, turnul a fost luminat în culorile tricolorului francez (albastru, alb și roșu). În 2016, pe durata campionatului european de fotbal, monumentul a fost luminat în culorile drapelurilor Portugaliei, Italiei și Spaniei. Și în culorile drapelului Turciei a fost luminat după atacul terorist de la Istanbul din 2016,   în culorile drapelului belgian după un atac terorist de la Bruxelles și în culorile drapelului LGBT după masacrul de la Orlando, Florida.

Anual, pe 30 octombrie, Turnul Eiffel este luminat și în roz. Este o dedicație femeilor bolnave de cancer la sân. În fiecare seară obișnuită, Turnul Eiffel este luminat în galben.

Sursa Video: ART/ Sortiraparis

