Prima pagină » Actualitate » Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud

Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud

Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud
Foto: ISU Bistrița-Năsăud
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un tânăr de 19 ani a murit sâmbătă după-amiază în județul Bistrița-Năsăud, în urma unui accident produs în timpul unei sesiuni de enduro. Acesta a pierdut controlul motocicletei și s-a prăbușit într-o zonă abruptă, greu accesibilă, din apropierea localității Prundu Bârgăului.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, intervenția echipajelor a fost solicitată după ce motociclistul a părăsit traseul în timpul unei curse desfășurate pe teren accidentat și a căzut într-o prăpastie din zona Secu.

Accidentul a fost produs pe un traseu dificil, în zona Secu

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, intervenția echipajelor a fost solicitată după ce motociclistul a părăsit traseul în timpul unei curse desfășurate pe teren accidentat și a căzut într-o prăpastie din zona Secu. Echipele de salvare ajunse la fața locului au găsit victima în stare critică. Din cauza terenului dificil, accesul a fost îngreunat, iar intervenția medicală a fost inițiată imediat.

Au fost făcute eforturi de resuscitare, însă fără rezultat

Medicii au aplicat manevre de resuscitare la fața locului, însă fără succes.

Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, însă organismul nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dragoș Anastasiu, vicepremierul devenit celebru după ce a dat „șpagă de supraviețuire”, spune că s-a simțit în guvernul Bolojan ca într-unul tehnocrat
22:25
Dragoș Anastasiu, vicepremierul devenit celebru după ce a dat „șpagă de supraviețuire”, spune că s-a simțit în guvernul Bolojan ca într-unul tehnocrat
TELEVIZIUNE Finala Eurovision 2026. Care e modul în care pot vota telespectatorii și când va cânta reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu
22:04
Finala Eurovision 2026. Care e modul în care pot vota telespectatorii și când va cânta reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu
TRANSPORT Gruia Stoica vrea să intre pe toate rutele din România cu automotorul diesel „Leon”, construit de Grampet Group, dar cumpără și trenuri din Danemarca
20:55
Gruia Stoica vrea să intre pe toate rutele din România cu automotorul diesel „Leon”, construit de Grampet Group, dar cumpără și trenuri din Danemarca
INEDIT Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
19:55
Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
NEWS ALERT Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
19:28
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
EMISIUNI Alexandru Stoica, “Greuceanu”, intră duminică, 17 mai, de la ora 19.00, în ringul MARTORII cu povestea sa: “GREUCEANU ȘI ZMEII DE CARTIER”
19:00
Alexandru Stoica, “Greuceanu”, intră duminică, 17 mai, de la ora 19.00, în ringul MARTORII cu povestea sa: “GREUCEANU ȘI ZMEII DE CARTIER”
Mediafax
Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Mai mulți răniți după ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime în Italia. Șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească
Mediafax
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Click
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
VIDEO Un drapel palestinian, atârnat pe Turnul Eiffel de către activiști pro-Palestina
21:39
Un drapel palestinian, atârnat pe Turnul Eiffel de către activiști pro-Palestina
FLASH NEWS Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
20:37
Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
SCANDALOS La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
20:30
La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
FLASH NEWS Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
20:01
Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
CONTROVERSĂ Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
19:29
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
ACCIDENT Soția unui fost ministru liberal a intrat cu mașina în clădirea unei bănci, în timp ce încerca să parcheze. O femeie aflată la bancomat a fost rănită
18:52
Soția unui fost ministru liberal a intrat cu mașina în clădirea unei bănci, în timp ce încerca să parcheze. O femeie aflată la bancomat a fost rănită

Cele mai noi

Trimite acest link pe