Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud

Un tânăr de 19 ani a murit sâmbătă după-amiază în județul Bistrița-Năsăud, în urma unui accident produs în timpul unei sesiuni de enduro. Acesta a pierdut controlul motocicletei și s-a prăbușit într-o zonă abruptă, greu accesibilă, din apropierea localității Prundu Bârgăului.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, intervenția echipajelor a fost solicitată după ce motociclistul a părăsit traseul în timpul unei curse desfășurate pe teren accidentat și a căzut într-o prăpastie din zona Secu. Echipele de salvare ajunse la fața locului au găsit victima în stare critică. Din cauza terenului dificil, accesul a fost îngreunat, iar intervenția medicală a fost inițiată imediat.

Medicii au aplicat manevre de resuscitare la fața locului, însă fără succes.

„Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, însă organismul nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

