Bancul de duminică | „Iubire, astăzi te scot în oraș”

Începe dimineața de duminică un zâmbind! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul despre greșelile în lanț pe care le face un bărbat.

– Iubire, astăzi te scot în oraş.

– Ce e asta „te scot”? Sunt câine, cumva?

– Nuuu, era un fel de a spune că ieşim şi plătesc eu.

– Dar, de ce sa plăteşti tu? Eu sunt săracă?

– Ce ai, femeie? Voiam să ieşim în oraș, să mâncăm ceva bun, care nici nu îngraşă…

– Ah, deci sunt grasa, nu?!

– Stăm acasă…

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.