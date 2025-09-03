Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Conversație cu părinții după prima întâlnire

03 sept. 2025, 07:18, Bancuri
Începe dimineața de miercuri cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Conversație cu părinții după prima întâlnire".

Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama:

– Cum a fost, e frumos?

– Ah, Doamne, e super!

– Miroase bine?

– Extraordinar! Un Gentleman!!

– Cina a fost gustoasă??

– Foarte gustoasă. Restaurant select.

– Dar… asta… A fost?

– A fost, e pur și simplu excepțional!

Vine baiatul de la intalnire. Conversație cu tata:

– Da?

– Da!

– Bravo!

