BANCUL ZILEI | Conversație cu părinții după prima întâlnire

Dorința lui Bulă
Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:
– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.
Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:
– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!
BANC | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici
BANC | „Ce ai pățit la ochi?”
– Ce ai pățit la ochi?
– M-a lovit nevasta.
– De ce?
– I-am vorbit cu „tu”.
– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?
– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: … — Continuarea aici
Citește și alte bancuri:
BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”
BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP
BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”
BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii