Bancul zilei | „Cum ați devenit milionar?”

19 sept. 2025, 16:26, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între un bărbat și prezentatorul unei emisiuni. Acesta a fost întrebat cum a reușit să devină milionar. Răspunsul lui va stârni amuzamentul. 

Un renumit post de televiziune ia un interviu unui milionar.
– Cum ați făcut avere?
– Aveam un singur leu în buzunar. Am cumpărat două mere, le-am spălat, le-am șters și le-am vândut cu doi lei.
– Și apoi?
– Apoi am cumpărat patru mere.
– Și după aceea?
– A murit mătușă-mea și mi-a lăsat zece milioane de dolari!

Un chirurg plastician lua masa la restaurant cu un prieten

Un chirurg plastician lua masa la restaurant cu un prieten. În restaurant intră o femeie superbă. Vine la masa lor, îl sărută pe obraz și zice:
– Dragul meu, m-ai transformat într-o prințesă.
Prietenul, mirat, întreabă cine e.
– Ăăă, păi, e mama! Are 60 de ani.
– Wow, păi ai făcut o treabă grozavă!
După câteva minute, în restaurant apare o altă femeie, mult mai frumoasă. Se apropie de masa lor, îl sărută pe obraz pe chirurg și-i zice:
– Dragule, ai făcut minuni! Toți bărbații sunt nebuni după mine!
Prietenul întreabă, din nou, cine e.
– Ăăă, păi, e soră-mea!
– Dumnezeule! Arată ca… vezi continuarea.

Bancul de vineri: Un american își face vacanța în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de câine.
– Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.
– Nu e de vânzare.
– Îți dau 500 de dolari.
– Nu e de vânzare.
– Îți dau 1.000.
– Nu e de vânzare.
– Îți dau 2.000 de dolari pe el.
– Nu e de vânzare și pace.
Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.
– Bade, e de vânzare câinele? Cât… vezi continuarea.

