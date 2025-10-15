Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Românul și vacanța în India

BANCUL ZILEI | Românul și vacanța în India

15 oct. 2025, 08:13, Bancuri
BANCUL ZILEI | Românul și vacanța în India

Bancul zilei. Bancul zilei de miercuri este de despre un turist român care călătorește cu fiica sa în India. Acolo, un maharajah bogat se îndrăgostește de ea. Iată bancul!

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

Peste o lună, vei primi răspunsul meu.

Vreți să vă mai gândiți?

-Nu, vreau s-o mai îngraș!

Alte bancuri haioase

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.

– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

Lasă, la noapte dorm eu cu Vasile, la ce somn am eu, dorm fără probleme.

A doua zi apare și el tot rupt de somn:

Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.

Cel care nu dormise cu Vasile zice:

– Hai, mă, la noapte încerc și eu.

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

Nu aveţi ceva unde muncesc toata ziua şi fiu prost plătit ?

Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare

Autorul recomandă:

Bancul de miercuri | Știi bine spaniola?”

BANC | Bulă și soluția pentru creșterea părului

Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Cutremur de 4 grade pe scara Richter, azi dimineață, în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noua Dacia Duster Pick-Up, deja pe șoselele din țară! „Este ea în sine o ROABĂ”, comentează oamenii pe FACEBOOK
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Evz.ro
Cum a ajuns Bianca Drăgușanu iubita lui Cătălin Botezatu. Aventura din iulie 2009
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
HOROSCOP 16 octombrie 2025. Norocul este de partea Vărsătorilor! Li se îndeplinesc toate dorințele pe plan profesional și au parte de multe momente frumoase
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Comisia Europeană a actualizat cerințele pentru încărcătoare
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
Gândul de Vreme S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
SPORT „Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026
„Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026
ACTUALITATE Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?”
Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?”
CONTROVERSĂ „Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul
„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul
SPORT Dinamo și Rapid, ÎNȚELEGERE cu doar câteva zile înainte de derby
Dinamo și Rapid, ÎNȚELEGERE cu doar câteva zile înainte de derby