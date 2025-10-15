Bancul de miercuri | „Știi bine spaniola?”

Bancul de miercuri are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane referitor la cunoașterea limbii spaniole. Spor la râs!
– Și știi bine spaniola?
– Da, bineînțeles.
– Tradu-mi și mie „nucile astea sunt bune”.
– Buenas Noches!
Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit până peste cap, am… vezi continuarea.
Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.
Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1.Laptele nu necesită fierbere.
2.Pisica… vezi continuarea.
Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:
– Cum ai reușit să dormi?
– Simplu. Aseară… vezi continuarea.
BANC | Bulă și soluția pentru creșterea părului
BANCUL ZILEI | „De azi înainte, bărbate, totul este pe bani!”
BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului
BANCUL ZILEI | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui