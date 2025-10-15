Prima pagină » Bancuri » Bancul de miercuri | „Știi bine spaniola?”

Bancul de miercuri | „Știi bine spaniola?”

15 oct. 2025, 07:16, Bancuri
Bancul de miercuri |

Bancul de miercuri are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane referitor la cunoașterea limbii spaniole. Spor la râs!

– Și știi bine spaniola?
– Da, bineînțeles.
– Tradu-mi și mie „nucile astea sunt bune”.
– Buenas Noches!

Bancul de miercuri |

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit până peste cap, am… vezi continuarea.

4 avantaje ale alăptatului la sân

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.
Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1.Laptele nu necesită fierbere.
2.Pisica… vezi continuarea.

Cazarea la hotel

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:
– Cum ai reușit să dormi?
– Simplu. Aseară… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă și soluția pentru creșterea părului

BANCUL ZILEI | „De azi înainte, bărbate, totul este pe bani!”

BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

BANCUL ZILEI | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

BANCUL ZILEI | Fiica profesorului universitar

Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Marea necunoscută a păcii la care românii au lucrat decenii, dar n-au fost prezenți la apogeu: „Obama a luat Nobel, însă n-a reușit asta”
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces civil
Evz.ro
Semnele zodiacale și banii. Provocările de azi, prosperitatea de mâine
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Mata Hari, spioana scandaloasă
ANALIZĂ Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
06:30
Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
EXCLUSIV Ce vor fi nevoiți să facă polițiștii cu pensii de lux dacă România intră în război. Mulți sunt femei care habar n-au cum să tragă cu arma
06:00
Ce vor fi nevoiți să facă polițiștii cu pensii de lux dacă România intră în război. Mulți sunt femei care habar n-au cum să tragă cu arma
EXTERNE Donald Trump, în discursul acordării post-mortem a Medaliei LIBERTĂȚII lui Charlie Kirk: Trebuie să înfruntăm amenințarea terorismului de stânga
01:40
Donald Trump, în discursul acordării post-mortem a Medaliei LIBERTĂȚII lui Charlie Kirk: Trebuie să înfruntăm amenințarea terorismului de stânga
EXTERNE Statele Unite revocă vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk
01:09
Statele Unite revocă vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk
EXTERNE Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai persoanele bolnave psihic ar face așa ceva”
23:59
Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai persoanele bolnave psihic ar face așa ceva”
EXTERNE 🚨 Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani
23:26
🚨 Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani