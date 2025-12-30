Opt echipaje de pompieri se chinuie să stingă un incendiu care mistuie o hală de 500 mp a unei firme care produce peleţi, din Argeş

Opt echipaje de pompieri cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoești, satul Curteanca, din Argeş, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală.

Marţi dimineaţă, la sosirea forțelor de intervenție, construcția ardea generalizat, pe o suprafață de aproximativ 500 mp.

În urma producerii evenimentului, sunt afectate și utilajele de producție din interiorul halei. Misiunea este în curs de desfăşurare.

Până la acest moment, nu au fost identificate victime, transmit cei de la ISU Argeş.

