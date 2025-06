Heidi Klum a împlinit 52 ani la 1 iunie și încă se comportă ca la 22 ani. Modelul de origine germană impresionează în ținute sexy într-o campanie pentru brandul italiană Calzedonia.

Fotomodelul german cu înălțimea de 1.76 metri, părul blond și ochi căprui a participat pe 6 iunie 2025 la o ședință foto publicitară pentru colecția de vară 2025 „Calzedonia”, în câteva ținute de înot.

Pe 16 iunie, Heidi Klum a realizat o ședință foto la Köln, îmbrăcată în blugi, geacă denim și sutien bleu.

Heidi Klum, primul fotomodel german care a devenit „înger” la Victoria Secret

Născută pe 1 iunie 1973, în Bergisch Gladbach, aflată atunci sub administrația Republicii Federale Germane (Germania de Vest), Heidi Klum a devenit un model și o personalitate TV în Statele Unite. A debutat în 1998, pe coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit și a devenit primul fotomodel german ce a devenit „înger” în Victoria Secret.



Ulterior, a devenit gazda și jurată a emisiunilor „Germany’s Next Topmodel” și a reality show-ului „Project Runway”, care i-au adus o nominalizare la premiile Emmy în 2008 și o victorie în 2013 pentru cea mai bună gazdă pentru un reality show sau un reality-competiție (împărtășită cu co-prezentatorul Tim Gunn).

Cariera TV

Klum a fost nominalizată la șase premii Emmy. A lucrat ca purtător de cuvânt pentru Dannon și H&M și a apărut în numeroase reclame pentru McDonald’s, Volkswagen și altele. În 2009, Klum a devenit ambasadorul oficial al Barbie cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Barbie.

Ea a avut roluri secundare în filme precum „Blow Dry” (2001) și „Ella Enchanted” (2004), și a făcut apariții cameo în „The Devil Wears Prada” (2006), „Perfect Stranger” (2007) și „Ocean’s 8” (2018).

A devenit renumită și pentru aparițiile ca invitată în emisiuni TV precum „Sex and the City”, „How I Met Your Mother”, „Desperate Housewives” și „Parks and Recreation”. Din 2013 până în 2019 și din nou din 2020 până în 2024, Klum a fost prezentată ca jurat la reality show-ul NBC „America’s Got Talent”.

A fost pe locul 2 în clasamentul celor mai bogate fotomodele din lume

În mai 2011, revista Forbes a estimat câștigurile totale ale lui Klum pentru acel an la 20 de milioane de dolari americani. Ea a fost clasată pe locul al doilea în lista Forbes cu „Cele mai bogate fotomodele din lume”.

Forbes a remarcat că, de când și-a încheiat cariera de 13 ani ca înger Victoria’s Secret, Klum a devenit mai degrabă o femeie de afaceri decât un model. În 2008, a devenit cetățeană americană, păstrându-și în același timp cetățenia germană natală.

Viața de familie

Heidi Klum a fost căsătorită din 1997 cu Ric Pipino . A divorțat de el în 2002. Trei ani mai târziu, s-a căsătorit cu muzicianul de culoare Seal Henry Olusegun. A divorțat de el în 2014.

În 2019, s-a căsătorit cu chitaristul Tom Kaulitz de la trupa Tokyo Hotel. Ea are patru copii din toate mariajele. În 2013, ea a dezvăluit că-și plătește copiii să mănânce sănătos în fiecare zi.

Sursa Foto: Profimedia

Citește și: Heidi Klum: Îi plătesc pe copiii mei să mănânce sănătos