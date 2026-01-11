Și mai am o întrebare tot pentru departamentul de Taxe și Impozite, lucru care se va întâmpla luni de dimineață când voi depune o sesizare. Este posibil ca Primăria/Statul să fi făcut o evaluare de la sine putere a apartamentului la o valoare mai mare decât cea din contract? Precizez că apartamentul a fost achiziționat la început de noiembrie la valoarea pieței, dovadă stând taxele notariale plătite, inclusiv cea de publicitate imobiliară.
Tot în sectorul 4, ca și Manuela Hărăbor, o profesoară s-a trezit cu un impozit sensibil mai consistent o femeie venită la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4, aflat în mall-ul Grand Arena.„Am plătit mult mai mult decât anul trecut. Pentru un apartament cu 3 camere am ajuns la peste 800 de lei. Creșterea e de peste jumătate față de anul trecut”, spune Maria Gabriela, pensionară, fostă profesoară de limbi străine, pentru Hotnews.ro.
Femeia admite că nu s-a așteptat la o asemenea sumă și deplânge situația oamenilor de rând, care plătesc pentru greșelile ultimelor guvernări. „Înțeleg că există probleme bugetare și că cineva trebuie să echilibreze situația. Dar nu pot să nu mă întreb de ce nu sunt trași la răspundere cei care au creat aceste probleme. De fiecare dată, nota de plată ajunge la oameni”.
Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Proprietarul unei clădiri istorice, acesta s-a trezit că are de plată 67.000 de lei impozit pe imobil.
„Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de… 67.000 de lei? Da. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc, în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct. Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă”, a declarat Ionuţ Miru pentru Observatorul Antenei 1. Acesta amenință statul cu procese.
La un ghișeu din sectorul 2, pe Șoseaua Morarilor, un bărbat reclamă faptul că a pierdut reducerea pentru imobil vechi, de peste 100 de ani.
„Până acum mai aveam reducerea aia, acum nimic. Nici asta nu mai e, vor să ne ia tot. Am o casă din 1916 aici, în Sectorul 2”. Pentru mine nu s-a mărit impozitul cu 70%, s-a mărit cu 170%, sau mai mult, că au luat reducerea de 50%”, a spus acesta, iritat, potrivit buletindebucuresti
Contribuabilul susține că, în cazul lui, majorarea este mult peste procentul anunțat de oficiali.
Un caz grav s-a petrecut în municipiul Brașov, unde localnicii nu au avut succes la sumele de plată în 2026. În prima săptămână lucrătoare a birourilor locale, acestea nu au afișat valoarea taxelor și impozitelor. Au anunțat laconic că plata se va face abia de mâine, 12 ianuarie.
Impozitele și taxele locale, inclusiv abonamentele pentru parcările de reședință vor putea fi achitate în municipiul Brașov începând de luni, respectiv din 12 ianuarie, au anunțat autoritățile fiscale din Brașov.
Acestea recomandă modalități de plată online cu cardul sau crearea unui cont propriu pe site-ul instituției, pentru evitarea aglomerației.
Conform ultimelor modificări la Codul Fiscal, care prevedeau o serie de modificări asupra nivelului de impozitare și modului de calcul, la finalul lui 2025, deși executivul și Consiliul Local Brașov nu au propus nici o modificare în privința impozitului pe clădiri, acesta a crescut de 2,67 ori, scrie publicația locală bizbrasov.
Valul de indignare s-a extins și în țară, iar în unele localități oamenii au protestat energic contra a ceea ce consideră un abuz.
Un locuitor din Salcea susține că familia sa trebuie să achite 1.500 de lei doar pentru salubrizare, iar alți cunoscuți ar avea de plătit chiar 4.500 de lei:
„Nu putem plăti sumele pe care le cer la Primărie. Nici taxe, nici impozite, nici nimic”, a spus localnicul, potrivit Monitoruldesuceava.
