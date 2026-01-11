Anul a debutat cu un haos generalizat odată cu demararea plăților la taxele și impozite de către cetățeni. La sectorul 2, de exemplu, contribuabilii au primit dimineața o sumă, iar seara alta. O situație similară acuză și actrița Manuela Hărăbor, care s-a trezit cu o sumă astronomică de plată ca impozit pe apartamentul deținut în sectorul 4. Culmea absurdului este cazul unui bucureștean care are de plătit un impozit de 300 ori mai mare pentru o clădire din centrul istoric. Situații similare sunt și în țară, iar în unele localități oamenii au ieșit să protesteze. contribuabilii se confruntă cu calcule greșite, lucru pe care autoritățile îl recunosc oficial. În foarte multe cazuri, cetățenii au dat năvală să-și achite dările către stat din primele zile ale anului, dar

„Mie tot nu îmi iese calculul”

Una dintre persoanele publice care a criticat abordarea autorităților este actrița Manuela Hărăbor. Aceasta a primit notificare că are de plată o sumă astronomică, în jur de 3800 lei, ca impozit pentru apartamentul pe care îl deține în sectorul 4. Apreciata actriță a făcut sesizare și a primit o recalculare (foto jos). Dar și aceasta este stranie, căci Manuela Hărăbor acuză faptul că în final tot nu îi iese calculul.

„Se pare că toată vâlva creată de postarea mea, devenită virală, referitoare la suma astronomică a impozitului pe apartament și terenul aferent i-a băgat în corzi pe funcționarii de la Primăria Sectorului 4 și s-au sesizat din oficiu.

Dimineață am primit un mesaj pe e-mail de la Taxe și Impozite în care mă anunțau că dintr-o eroare de calcul am fost impozitată dublu și își cereau scuze pentru disconfortul creat. Au redus impozitul pe clădire/teren la aproape jumătate. La impozitul pentru mașină au redus 10 lei. Aici cum oare să se fi produs eroarea?

Mă întreb însă ce garanții am că de data asta impozitarea s-a calculat corect? După formula de calcul al impozitului pe București, respectiv suprafață utilă × 1,4× 2677 (pe mp) × 2,6 (coeficient zonă centrală) mie tot nu îmi iese calculul. Am adăugat la suprafața utilă a apartamentului și 13 mp parcarea de tip klaus, care în realitate este de 6,5 mp, adică al doilea loc de parcare e în aer, deci inexistent, dar pentru care se plătește impozit (sîc). Nu îmi este clar nici coeficientul de zonă. Zona Tineretului intră în zonă centrală? Atunci zona Unirii/ Universitate/ Romană/ Victoriei sau zona Primaverii/Herăstrău unde ar intra?”

Actrița le recomandă românilor să ceară formula de calcul

Și mai am o întrebare tot pentru departamentul de Taxe și Impozite, lucru care se va întâmpla luni de dimineață când voi depune o sesizare. Este posibil ca Primăria/Statul să fi făcut o evaluare de la sine putere a apartamentului la o valoare mai mare decât cea din contract? Precizez că apartamentul a fost achiziționat la început de noiembrie la valoarea pieței, dovadă stând taxele notariale plătite, inclusiv cea de publicitate imobiliară. impozitelor anuale. În finalul mesajului său, cunoscuta actriță le recomandă românilor să facă sesizări și să ceară explicit formula de calcul de la baza impunerii

„Pentru un apartament cu 3 camere am ajuns la peste 800 de lei”

Tot în sectorul 4, ca și Manuela Hărăbor, o profesoară s-a trezit cu un impozit sensibil mai consistent o femeie venită la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4, aflat în mall-ul Grand Arena.„Am plătit mult mai mult decât anul trecut. Pentru un apartament cu 3 camere am ajuns la peste 800 de lei. Creșterea e de peste jumătate față de anul trecut”, spune Maria Gabriela, pensionară, fostă profesoară de limbi străine, pentru Hotnews.ro. Femeia admite că nu s-a așteptat la o asemenea sumă și deplânge situația oamenilor de rând, care plătesc pentru greșelile ultimelor guvernări. „Înțeleg că există probleme bugetare și că cineva trebuie să echilibreze situația. Dar nu pot să nu mă întreb de ce nu sunt trași la răspundere cei care au creat aceste probleme. De fiecare dată, nota de plată ajunge la oameni”.

Un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 300 ori mai mare decât în 2025

Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Proprietarul unei clădiri istorice, acesta s-a trezit că are de plată 67.000 de lei impozit pe imobil. „Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de… 67.000 de lei? Da. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc, în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct. Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă”, a declarat Ionuţ Miru pentru Observatorul Antenei 1. Acesta amenință statul cu procese.

Proprietarii cu case vechi de peste 100 de ani au rămas fără scutirea de 50%. Impozit mărit de 170 de ori

La un ghișeu din sectorul 2, pe Șoseaua Morarilor, un bărbat reclamă faptul că a pierdut reducerea pentru imobil vechi, de peste 100 de ani.

„Până acum mai aveam reducerea aia, acum nimic. Nici asta nu mai e, vor să ne ia tot. Am o casă din 1916 aici, în Sectorul 2”. Pentru mine nu s-a mărit impozitul cu 70%, s-a mărit cu 170%, sau mai mult, că au luat reducerea de 50%”, a spus acesta, iritat, potrivit buletindebucuresti

Contribuabilul susține că, în cazul lui, majorarea este mult peste procentul anunțat de oficiali.

Brașovenii nu au știut timp de o săptămână ce dări au de plată

Un caz grav s-a petrecut în municipiul Brașov, unde localnicii nu au avut succes la sumele de plată în 2026. În prima săptămână lucrătoare a birourilor locale, acestea nu au afișat valoarea taxelor și impozitelor. Au anunțat laconic că plata se va face abia de mâine, 12 ianuarie.

Impozitele și taxele locale, inclusiv abonamentele pentru parcările de reședință vor putea fi achitate în municipiul Brașov începând de luni, respectiv din 12 ianuarie, au anunțat autoritățile fiscale din Brașov.

Acestea recomandă modalități de plată online cu cardul sau crearea unui cont propriu pe site-ul instituției, pentru evitarea aglomerației.

Conform ultimelor modificări la Codul Fiscal, care prevedeau o serie de modificări asupra nivelului de impozitare și modului de calcul, la finalul lui 2025, deși executivul și Consiliul Local Brașov nu au propus nici o modificare în privința impozitului pe clădiri, acesta a crescut de 2,67 ori, scrie publicația locală bizbrasov.

Proteste în mai multe localități din țară

Valul de indignare s-a extins și în țară, iar în unele localități oamenii au protestat energic contra a ceea ce consideră un abuz.

Într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului. Localnicii din Salcea au răbufnit când au aflat că primăria a mărit taxa de gunoi şi a făcut-o 300 de lei pe an. Au cerut eliminarea ei, dar primarul a refuzat și au urmat proteste. Un locuitor din Salcea susține că familia sa trebuie să achite 1.500 de lei doar pentru salubrizare, iar alți cunoscuți ar avea de plătit chiar 4.500 de lei: „Nu putem plăti sumele pe care le cer la Primărie. Nici taxe, nici impozite, nici nimic”, a spus localnicul, potrivit Monitoruldesuceava. O situație la indigo este și în comuna Vlădeni din județul Botoșani, unde peste 40 de oameni au ieșit în fața Primăriei pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor cu aproximativ 63%. Primarul a ieșit în fața protestatarilor pentru a da explicații, susținând că administrația locală a fost obligată de la centru să actualizeze taxele în baza unei hotărâri de guvern. Însă, argumentele sale nu au convins protestatarii. Oamenii consideră că deciziile luate la nivel central ignoră contextul economic dramatic din mediul rural.

