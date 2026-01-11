Kennedy Boateng e aproape de a semna noul contract cu Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a declarat că acordul cu Kennedy Boateng e aproape de semnare. Fundașul de 29 de ani va câștiga 25.000 de euro pe lună la Dinamo, conform colegilor de la ProSport.

Contractul de până acum expira în vară, iar noua înțelegere a unuia dintre cei mai buni fundași din Superliga va fi pe doi ani.

Cel mai bine plătit jucător de la Dinamo e Eddy Gnahore, 20.000 de euro pe lună, dar Kennedy Boateng va ajunge numărul unu la acest capitol din lotul lui Zeljko Kopic, părțiel fiind aproape de a semna. Actele se vor ștampila la revenirea din cantonamentul din Antalya.

Boateng a venit liber de contract la Dinamo și avea un salariu de 12.000 de euro. A avut unele oferte, iar acum era dorit de o echipă din SUA.

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă. Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate. A devenit o bestie și știe că ăsta e momentul lui, e normal să încerce să speculeze. Voi da detalii dacă lucrurile nu merg bine, ca să vadă lumea că am făcut un efort mare. Îi punem pe masă un contract, o prelungire care ni se pare că e ceva foarte…mai ales că e delicată treaba și nici nu vrem să rupem asta (n.red. – vestiarul). Facem eforturi pentru el, el sper că înțelege asta și că are posibilitatea de a juca cu Dinamo în cupele europene și va fi o altă rampă pentru el. Vedem”, a spus Andrei Nicolescu, la la Radio Dinamo.