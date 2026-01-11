Prima pagină » Actualitate » Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul

Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul

11 ian. 2026, 14:49, Actualitate
Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video: Hotnews

Un bucureștean, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că folosea fraudulos casele de marcat de tip SelfPay din diverse magazine. Mai exact, bărbatul scana produse mai ieftine ieftine în locul celor scumpe cu care pleca, de fapt, acasă.

„În fapt, la data de 09.01.2026, în jurul orei 13:50, Secția 28 Poliție a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de către reprezentanții unui complex comercial din Sectorul 2, cu privire la faptul că, în aceeași zi, cu puțin timp înainte, au observat un bărbat care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa alte produse decât cele scanate la casele self-pay. În baza sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunității, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani”, informează Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.

La fața locului, polițiștii l-au verificat pe suspect și s-a constatat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, însă a părăsit zona caselor self-pay având asupra sa un set de covorașe auto, fără a le achita.

Acesta a fost reclamat de reprezentanții magazinului că ar fi folosit aceeași tehnică în perioada 28 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026.

La 28 decembrie, acestea a scanat un suc, părăsind magazinul, de fapt, cu cinci sticle, iar pe 31 decembrie a sustras un aspirator de 2.499,99 lei după ce a achitat unul de 249.99 lei.

Apoi, pe 5 ianuarie, bărbatul a părăsit magazinul cu două sticle de whisky în valoare de 447 de lei, după ce a plătit două sticle de whisky în valoare de 54 de lei.

FOTO – Captură video: Hotnews

„În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistrații au dispus față de acesta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 28 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și înșelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, au mai precizat polițiștii.

Autorul mai recomandă:

Rețeta „succesului”. Trei români din Strehaia ar fi obținut 200.000 de euro din „păcălirea” aparatelor SGR. Ce metodă au folosit

Ce a pățit o tânără din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online în valoare de 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

Recomandarea video

Citește și

Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Proteste ale contribuabililor
14:44
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Proteste ale contribuabililor
UTILE O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu
14:11
O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu
NEWS ALERT Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei
13:44
Sofia Vicoveanca, internată de urgență în spital. Care este starea artistei
UTILE Câte zile libere vor avea angajații români în 2026, conform legislației în vigoare. Vezi lista completă 
13:38
Câte zile libere vor avea angajații români în 2026, conform legislației în vigoare. Vezi lista completă 
METEO Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo
13:26
Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo
DESTINAȚII Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile
12:55
Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Analizele ADN arată cine ar fi fost ultimul șaman siberian

Cele mai noi

Trimite acest link pe