Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia

Când avea 14 ani, şi-a cumpărat primul cal cu banii de la colindat, strânşi de-a lungul a „2 Crăciunuri”. Era un cal pe care l-a ţinut ascuns de părinţi, la vecini, timp de trei luni. Aşa a început povestea cu cai a lui Adrian Cozma din Satu Mare.

Adrian Cozma poate fi întâlnit des pe holurile Parlamentului, în drum spre plen. Este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, deputat al grupului PNL de Satu Mare, aflat la al doilea mandat, şi preşedinte PNL Satu Mare.

Dacă pe holurile impresionantei clădiri în care se fac legile ţării, Cozma poate părea uşor intimidat de prezenţa oamenilor. Însă, atunci când ajunge acasă şi îşi petrece timpul alături de caii săi se transformă într-un adevărat personaj.

Cozma are 18 cai, însă acesta este cel mai apropiat. Călare pe Cezar, pe care-l are de 13 ani, deputatul a mers călare 350 km, de la Satu Mare la Alba Iulia, în anul Centenarului. Alături de alţi prieteni, au călărit 5 zile până în oraşul emblemă al Unirii, povesteşte deputatul.

Ziua mergeau călare, iar seara lăsau caii în grija unor fermieri din oraşul în care înnoptau. Adrian Cozma spune că, de departe, cea mai impresionantă primire le-a fost făcută de maicile de la Mănăstirea Râmeţ din Alba.

„În 2018, când în 26 noiembrie, am pornit 10 călăreţi, 10 prieteni, până la Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Unirii. Au fost momente deosebite, frumoase şi grele. Să mergi timp de 5 zile, călare, nu a fost deloc simplu.Au fost zile cu -15 grade. Ziua mergeam călare, noaptea poposeam. I-am lăsat în grija unor fermieri.

Cel mai frumos a fost în Alba, la Mănăstirea Râmeţ. Maicile s-au pregătit 2 zile pentru cai, au amenjat 10 locuri pentru cai. Au creat un grajd improvizat. Simbolic, am refăcut Drumul Unirii. Fiecare comunitate din Ardeal avea delegaţi. A fost foarte frumos. Nu am mers pe traseul convenţional. Am mers în linie dreaptă, peste câmpuri, peste dealuri. Ne-am şi pierdut într-o noapte”, povesteşte deputatul Cozma, amuzat acum.

Pentru că nu aveau un loc în care să adăpostească animalele, peste noapte, au luat o clădire dezafectată şi au transformat-o în grajd pentru caii celor aflaţi în drum spre Alba Iulia.

Din orice eveniment pe care-l organizează nu lipsesc caii. În 2022, a organizat prima ediţie a pelerinajului cultural Satele Unite ale Sătmarului. Anul trecut, evenimentul, ajuns deja la a patra ediţie, s-a derulat pe parcursul a două zile şi a avut drept scop descoperirea și promovarea a trei zone deosebite: Țara Oașului, Valea Someșului și Țara Codrului.

Pelerinajul a acoperit 80 de kilometri, cu 85 de cai și 250 de oameni și căruțe, spune deputatul Cozma.

Deputatul a fost plătit, la primul său proces ca stagiar, cu un mânz

Deputatul Adrian Cozma vine de la Satu Mare, acolo unde are o fermă impresionantă cu cai, porci, oi, vaci, păsări şi tot felul de vietăţi care-i umplu viaţa de bucurie.

Cezar este un Frizian superb, de paradă, care poate fi văzut mai mereu în preajma deputatului Adrian Cozma, de la Satu Mare. Este un armăsar impresionant pe care parlamentarul liberal îl călăreşte de fiecare dată când iese la paradă sau când are ceva timp liber de petrecut în ferma sa.

Adrian Cozma spune că îngrijirea cailor săi nu este o cheltuială prea mare, mai ales că, fiind fermier, are 24 ha de fâneaţă care-i asigură cam 90% din fânul necesar pentru 6 luni. În restul anului, caii stau pe păşune.

Un astfel de animal are nevoie cam de 60 kg de ovăz, adică vreo 10 baloţi pe lună, apă şi paie.

Povestea cu cai a lui Adrian Cozma a început când avea 14 ani şi a reuşit să-şi cumpere primul cal din banii strânşi la colindat, în doi ani. Pe cal a dat puţin peste vreo 2 milioane de lei.

„Am strâns 2 milioane de lei, iar calul a costat 2 milioane şi ceva. A fost un cal mai modest. L-am ascuns la vecini, timp de 3 luni, de părinţi. Până la urmă au aflat şi părinţii. Am mers la facultate, am terminat facultatea de Drept. Primul proces pe care l-am câştigat ca avocat stagiar a fost un proces în care am recuperat 3 cai furaţi din Satu Mare. Vreo 2 ani jumate a durat. O familie de aici dintr-o comună li s-au furat caii şi-am aflat de povestea lor. Nu făceau nimic autorităţile. Am deschis acţiune civilă. După doi ani jumate, am reuşit să le recuperez oamenilor caii. Oamenii au vrut să-mi plătească. Am spus că nu vreau bani, ci vreau să-mi dea un mânz de la cal. Ăsta a fost onorariul meu la primul proces: un mânz. Din 2009 şi până azi, povestea cu caii continuă”, povesteşte Cozma.

Ca să-l cumpere pe Cezar, a vândut o maşină de 75 CP şi a cumpărat un mânz: „Nici măcar un cal putere”

Favoritul său, Cezar, a fost cumpărat în 2014, cu ajutorul banilor de pe o maşină. Tatăl deputatului a vrut să-l ajute să-şi cumpere un mânz din rasa Frizian şi a pus la bătaie un autoturism de 75 CP.

„În 2014, tatăl meu, ca să mă ajute să-mi xcumpăr acest cal, a dat o maşină care valora vreo 3.000 de euro şi cred că am mai dat eu vreo diferenţă de vreo mie de euro. Era mânz. Maşina avea vreo 75 CP şi noi am primit un mânz. Nici măcar un cal putere”, mai povesteşte deputatul Cozma, pentru Gândul.

Deputatul este şi „ţîpuritor” de ocazie, la nunţi

Însă, deputatul Adrian Cozma mai poate fi văzut şi într-o altă ipostază inedită. Este ţîpuritor şi stegar la nunţi. Adică ţine steagul si face urări în convoiul miresei, din Oaș. Potrivit tradiţiei locului, acestea îndeletniciri încep să se practice încă din copilărie.

„Dă-mă mamă mândrului/ Şi de n-are casa lui/ Dă-mă, mamă, că îmi place/ N-ar casă, da’ ne-om face/ Că nici tata n-o avut/ Da’ ţie tot ţi-o plăcut” sau „Măi, mândruţ, de când te-ai dus/ Ceaţă peste sat s-o pus/ Ceaţa înapoi s-o luat/ Dar tu nu ai înturnat”, sunt doar câteva din textele de la nunţi.

Dar nu se dă în lături nici de la muls vaca, atunci când situaţia o cere.

Pentru aceia care se întreabă, probabil, dacă deputatul Cozma are de gând să vină călare până la Parlament, ei bine, trebuie să ştie că ar fi un drum lung de 10 zile, cu câte 60 km parcurşi zilnic, şi certitudinea că există locuri în care se pot odihni caii pe tot acest traseu. Însă, nimic nu este imposibil pentru un om motivat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât mai costă o vacă în România. Este mai scumpă decât un Logan second hand sau decât un iPhone

Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”