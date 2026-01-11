Când scăpăm de ger și ninsori. Alertă de ultimă oră de la meteorologi

Meteoroogii au anunțat pentru azi, temporar, precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Au fost ninsori care au despus strat de zăpadă de până la 15 cm, îndeosebi în extremitatea de sud și sud-est a țării. În aceste condiții, mulți se întreabă când scăpăm de ger și ninsori.

Astăzi, meteorologii ANM au anunțat, până la ora 15:00 cod galben de intensificări ale vântului cu viteza la rafală de 70-85 km/h, care viscolește zăpada și determină o vizibilitate de sub 100 m, în zona de munte a județului Buzău, respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile.

În săptămâna care va veni, respectiv 12-19 ianuarie 2025, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Când sc ă p ă m de ger ș i ninsori

Gerul se înmoaie, potrivit meteorlogilor ANM, în săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026, când temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. De asemenea, regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei se vor menține apoi până la finalul lunii ianuarie, în timp ce regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Meterologii de la Accuweather spun că în ultimele trei zile ale lunii ianuarie va ninge în București. Temperaturile lunii ianuarie în Capitală nu depășesc 5 grade C, iar cele minime ating -7 grade C, fix în ultima zi din luna ianuarie.

