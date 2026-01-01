Trendurile anului 2025 care s-au remarcat pe internet la nivel global : De la Labubu și blugii „MAGA” la meme-ul ”6-7”

2025 s-a încheiat, însă moștenirea acestui an va fi de lungă durată: revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și politicile sale tarifare, escaladarea războaielor regionale, criza accesibilității și cursa AI. Însă, 2025 lasă în urmă și trenduri care au afectat într-o oarecare măsură stilul de viață a milioane de oameni. 2024 a adus delicioasa „ciocolată Dubai”, a cărei compoziție de fistic cu kataif este regăsită în cozonaci, torturi, croissante, napolitate, clătite, înghețată etc., cuvinte precum „Brat Summer” și termenul colocvial „Brain rot”, care descrie conținutul digital de valoare scăzută precum meme-urile cu „Skibidi Toilet” foarte des folosite de tinerii generațiilor Z și Alpha.

Sky News a realizat o retrospectivă a „momentelor WTF”. Printre acestea au fost menționate incidentul din timpul spectacolului muzical susținut de Coldplay, când muzicianul Christ Martin a introdus camerele video pentru a-i surprinde pe spectatori când se sărută, iar pe ecranele mari a fost dezvăluită „o idilă” dintre directorul companiei Astronomer și șefa departamentului HR. Au fost amintite marele jaf de la Muzeul Luvru sau călătoria în spațiu a cântăreței Katy Perry, precum și ultimul concert al muzicianului englez și co-fondator al trupei „Black Sabbath” Ozzy Osbourne care a cântat de pe un tron negru înainte să intre în neființă pe 22 iulie.

Au fost câteva mari trenduri globale, iar unele au cucerit inclusiv România. Acestea au fost:

Meme-ul „6-7”

Știi numărul 6. Cunoști numărul 7. Dar ce se întâmplă dacă el aduni? Exact, obții 13. Trendul 6-7 a devenit viral pe rețelele de socializare. Dacă vedeau un dans ciudat, internauții reacționau strigând „6-7” și gesticulând cu mâinile. A fost un meme mai popular decât „Hongdae guy”.

Chiar și premierul britanic Keir Starmer a fost nevoit să-și ceară scuze unei învățătoare a unei școli pe care a vizitat-o după ce el a făcut gestul viral în fața elevilor. Expresia ar fi provenit din muzica „Doot Doot (6 7)” a lui Skrilla din 2024, iar ulterior melodia a fost redată în videoclipurile de TikTok cu jucătorul de baschet LaMelo Ball dn NBA, care are o înălțime de 6’7 (2 metri). Iar într-un alt clip, un băiat cunoscut ca „The 6-7 Kid” a strigat fraza, când un alt copil jongla cu mâinile, ceea ce a viralizat fenomenul.

Animația de satiră „South Park” n-a așteptat mult și a parodiat fenomenul. În Emiratele Arabe Unite s-au vândut nuggets de pui în cutii speciale de „6-7”. Până și în jocul video Overwatch 2 a fost introdus un „emote” (reacția) de „6-7”. Pe 6 și 7 noiembrie 2025, Pizza Hutt a vândut aripioare de pui la 67 de cenți fiecare. Și chiar Google a introdus un easter egg ca atunci când un internaut dă căutare la „6-7”, imaginea se zgâlțâie și mimează gestul asociat cu meme-ul „6-7”. Pe mai multe rețele de socializare apar clipuri generate de AI cu fotbalistul Cristiano Ronaldo care strigă „6-7”. Mulți dascăli le-a interzis elevilor să mai zică expresia „6-7” pentru că distrăgeau atenția.

AI Slop

„AI Slop” a devenit cuvântul anului 2025 pentru editura Meriam-Webster, fiind un termen utilizat pentru conținutul de media de calitate scăzută realizat cu ajutorul inteligenței artificial, de la texte și imagini la melodii și filme. În acest an, Open AI a extins funcțiile ChatGPT și SORA, prin care utilizatorii pot genera nu doar imagini, dar și clipuri foarte bine detaliate, precum clipurile de mai sus cu Ronaldo repetând expresia „6-7”.

În februarie 2025, Donald Trump a distibuit două clipuri generate cu AI care au provocat controverse la nivel global. În primul clip generat cu AI, Trump cumpărase Fâșia Gaza pentru a o remodela după gusturile sale, ilustrând plaje și statui de aur cu el. În al doilea clip, Trump se suie într-un avion F-35 și împrăștie fecale peste protestatarii mișcării „No Kings” din New York.



În industria jocurilor video, producătorii jocului Call of Duty Black Ops 7 au atras critici masive după ce au recunoscut că au implementat în modul multiplayer conținut generat de AI. Și industria muzicală a fost afectată de fenomen după lansarea programului „Suno”, prin care utilizatorii pot genera melodii cu ajutorul AI.

În România, multe universități le-au interzis studenților să utilizeze instrumente cu AI în redactarea lucrărilor academice.

Păpușile Labubu

Păpușile Labubu, produse de compania Pop Mart din China din 2015, au lansat un alt fenomen global. Milioane de oameni s-au certat, s-au bătut, au cheltuit bani și au stat la cozi lungi pentru a colecția exemplarele rare de monstruleți pufoși și zâmbitori, vânduți în cutii misterioase, în maniera cartonașelor Pokemon vândute în ambalajele cornurilor cu ciocolată, a cutiilor loot-boxes din jocul Overwatch sau a ouălelor de ciocolată Kinder.

Multe magazine de jucării din Marea Britanie chiar au scos din stoc jucăriile și au apărut acuzații că îi încurajează pe minori să aibă un comportament similar cu cel al persoanelor dependente după jocurile de noroc. Fiecare exemplar se vinde cu 30 de dolari. Și în România, păpușile au fost la mare căutare.

În Rusia și Irak, comercializarea păpușilor Labubu a fost interzisă. Adepții teoriilor conspirației au acuzat că jucăriile sunt o reprezentare a demonului sumerian Pazuzu, având aceleași trăsături distinctive: rânjetul cu dinții ascuțiți scoși în evidență. Un exemplar a fost vândut la licitații cu 150.000 de dolari.

Blugii „albaștri”

Sună hilar că blugii să redevină un trend când în realitate sunt la modă încă din anii 1970-1980. Însă, reclama sexy cu actrița Sydney Sweeney din serialul „Euphoria” realizată de compania American Eagle în august 2025 a isterizat întreg internetul, de la bărbații care s-au îndrăgostit nebunește de ea la feministele care au criticat-o pentru promovarea „supremației albe” și a „eugenismului”.

Actrița poartă blugi și doar o geacă denim cu decolteul evidențiat, face un joc de cuvinte între „blugi” (jeans în limba engleză) și „gene” (genes în engleză) din cauza pronunției similare.

„Genele se transmit din generație în generație, determinând trăsături precum culoarea ochilor, culoarea părului și personalitatea. Blugii mei sunt albaștri”, este replica actriței care a înfuriat mulți internauți care au amenințat că vor boicota produsele companiei pentru că a realizat o reclamă care promovează doar rasa albă.

În schimb, susținătorii lui Trump au început să posteze meme-uri pe platforma X în care comparau frumusețea actriței blonde Sydney Sweeney cu actrița de culoare Zendaya, considerată „supermodel”.

Anterior, compania American Eagle a realizat multe reclame care promovau diversitatea și cu modele de culoare purtând blugi. Însă, reclama cu Sydney Sweeney a sporit vânzările și acțiunile companiei. Pe fundal, vocea naratorului spune „Sydney Sweeney are blugi măreți”, însă după pronunția din engleză se înțelege că „Sydney Sweeney are gene grozave”.

Chiar și Donald Trump s-a declarat încântat de reclamă după ce a auzit că actrița este susținătoare a Partidului Republican.

În România, blugii au fost „politizați” pe tot parcursul anului, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale din mai 2025, când la un manifest pro-european, un tânăr organizator, care a făcut campanie împotriva AUR și programului „hrană, apă și energie” al fostului candidat Călin Georgescu, a spus:

„Nouă ne plac bananele, ne plac blugii! Vrem vacanțe luxoase!”.

Călin Georgescu a reacționat:

„Foarte bine să fie și blugi, și banane, și vacanțe, dar în același timp să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi, de fructe exotice, nu am ce să mai comentez.”

