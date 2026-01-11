Prima pagină » Actualitate » O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu

O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu

11 ian. 2026, 14:11, Actualitate
O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un studiu recent sugerează somnul nu înseamnă doar stare de odihnă, ci ar putea juca un rol decisiv în durata vieții oamenilor. Cercetările indică faptul rutina nocturnă poate avea un impact măsurabil asupra riscului de mortalitate, adăugând ani la viață atunci când este făcută corect, scrie Indi100.com.

Constatările provin dintr-o analiză majoră realizată de Vitality în colaborare cu London School of Economics and Political Science (LSE), care a examinat obiceiurile de somn pe parcursul a 47 de milioane de nopți de somn monitorizat. Prin corelarea acestor date cu rezultatele pe termen lung asupra sănătății, cercetătorii au putut explora modul în care durata și regularitatea somnului se leagă de supraviețuire.

Cercetătorii au comparat membrii Vitality care au murit cu persoane de vârstă, sex și profiluri de sănătate similare, care erau încă în viață, permițându-le să modeleze diferențele în riscul de mortalitate.

Ceea ce a reieșit a fost o diferență semnificativă între cei care dorm bine și cei care dorm prost. Durata somnului în sine a fost asociată cu o reducere de aproximativ 4% a riscului de mortalitate, în timp ce regularitatea somnului a avut o asociere mult mai puternică, reducând riscul cu aproximativ 31%.

Conform sondajului, impactul devine mai greu de ignorat. Cine începe să doarmă mai mult de șapte ore pe noapte și respectă o oră constantă de culcare ar putea reduce riscul de deces cu aproximativ 24%, comparativ cu persoanele care dorm mai puțin de șapte ore și se culcă la ore neregulate.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe baza speranței de viață actuale, între 76 și 82 de ani pentru bărbați și 81 până la 87 de ani pentru femei în țări precum Marea Britanie, SUA, Australia și o mare parte a Europei, un somn mai bun ar putea adăuga aproximativ doi până la patru ani de viață în plus. Și cu cât obiceiurile bune de somn sunt stabilite mai devreme, cu atât efectul pare a fi mai puternic pe parcursul vieții.

Presupunând că doar 25% dintre persoanele care dorm prost își îmbunătățesc în mod adecvat somnul, numai în SUA s-ar salva peste 190 de milioane de ani de viață”, susține studiul.

Se spune amploarea efectului plasează somnul pe aceeași ligă cu alți factori majori ai longevității, cum ar fi dieta, exercițiile fizice, greutatea corporală și tensiunea arterială.

Pentru cercetătorii din domeniul somnului, descoperirile întăresc ceea ce s-a construit de ani de zile. Dr. Matthew Walker, profesor de neuroștiințe și psihologie la Universitatea din California, Berkeley, și fondator și director al Centrului pentru Știința Somnului Uman, descrie somnul ca fiind fundamental, și nu opțional.

Somnul este cea mai eficientă modalitate de a ne odihni mintea și corpul în fiecare zi. Nu există niciun sistem de organe în corp sau nicio operațiune a minții noastre care nu fie îmbunătățită de un somn bun și afectată de un somn prost”, a spus el.

Somnul influențează totul, de la funcția cardiovasculară și metabolică până la bunăstarea mintală. Somnul regulat și suficient, de șapte până la opt ore pe noapte, cu ore constante de culcare și trezire, este nu numai restaurator, ci și preventiv.”

