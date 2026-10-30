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Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România

Oana Zvobodă
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Au trecut 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, când un incendiu a izbucnit în noaptea de vineri 30 octombrie, în care 65 de persoane și-au pierdut viața. Astăzi, supraviețuitorii, familiile victimelor și prietenii celor care au murit în incendiu se află în fața fostului club pentru a aprinde lumânări și pentru a-i comemora pe cei 65 de oameni care și-au pierdut viața.

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UPDATE: 11:30: Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii care și-au pierdut viața în incendiul din Colectiv, a vorbit despre nemulțumirile care îl încearcă la 11 ani de la tragedie. Acesta susține că, deși au existat unele îmbunătățiri în activitatea pompierilor, sistemul medical și condițiile din spațiile comerciale nu s-au schimbat suficient pentru a preveni o tragedie similară.

„Ca de obicei, în ultimii 11 ani, sunt supărat. Supărat că moartea oamenilor ăstora nu a schimbat nimic. Iată, în continuare nu avem suficiente paturi pentru arși. Stăm mai prost ca niciodată, pentru că și Spitalul Floreasca este închis. Teoretic, celelalte spitale doar primesc și tratează pacienți în condiții total ilegale, dar este de înțeles că, atunci când ai un ars și nu ai paturi pentru arși, îl ții unde poți.

Deci nu s-a schimbat nimic pe partea medicală, nu s-a schimbat nimic în modul în care funcționează spațiile comerciale. Văd schimbări în activitatea pompierilor, care funcționează tot mai bine. Pe partea medicală, sunt foarte mulți medici care au înțeles să ceară ajutorul în clipa în care știu că riscul de infectare este foarte mare”.

UPDATE: 10:30: În jurul orei 10:30 a început slujba de pomenire a victimelor incendiului din clubul Colectiv. Mai mulți preoți oficiază ceremonia religioasă în memoria celor 65 de persoane care și-au pierdut viața în urma tragediei din 30 octombrie 2015.

În fața fostului club au fost așezate garduri pe care se află fotografii uriașe ale celor care și-au pierdut viața în incediul de pe 30 octombrie 2015. În fața fiecărei poze au fost așezate candele și câte un trandafir alb.

Asociația Colectiv GTG 3010 a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că nu organizează un eveniment oficial la locul tragediei, în ziua în care se împlinesc 11 ani de la incendiu, dar au anunțat că o parte dintre părinții celor decedați vor merge la fostul club pentru a aprinde lumânări.

„Vom fi însă acolo o parte dintre părinți, care mai suntem și care mai putem, fiecare cum și când poate. Ca în fiecare an vor veni și prieteni ai copiilor noștri pentru a aprinde o lumânare în memoria lor”, a transmis asociația.

Pe lângă inițiativa părinților, organizațiile Corupția Ucide, Rezistența și Inițiativa România au anunțat o comemorare în memoria celor 65 de victime, la adresa fostului club Colectiv, pe strada Tăbăcarilor nr. 7 din București.

„Pe 30 octombrie, ne adunăm din nou în memoria celor 65 de victime și în semn de solidaritate cu supraviețuitorii și familiile lor. Așa cum facem în fiecare an, vom aprinde lumânări și vom cere răspundere pentru ce li s-a întâmplat”, au transmis organizatorii.

Cum s-a produs incendiul din clubul Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, sute de persoane se aflau în clubul Colectiv, amenajat în incinta fostei fabrici Pionierul, pentru concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat cu ocazia lansării albumului „Mantras of War”. În timpul concertului, artificiile au aprins materialele inflamabile din interiorul clubului. Focul s-a extins rapid către tavan, iar evacuarea a fost îngreunată de condițiile existente în spațiul respectiv.

Una dintre cele mai grave probleme a fost configurația spațiului. Clubul avea o singură ieșire funcțională, iar evacuarea rapidă a tuturor celor aflați înăuntru a devenit aproape imposibilă. Oamenii s-au înghesuit spre ușă, în timp ce fumul dens și toxic se răspândea în încăpere.

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În noaptea tragediei, 27 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 de răniți au fost transportați la unități medicale cu arsuri extinse, leziuni ale căilor respiratorii și intoxicații provocate de la inhalarea fumului.

Alte 37 au decedat ulterior, iar moartea, în 2017, a unui supraviețuitor este inclusă în bilanțul de 65 de victime evocat de asociațiile acestora. Tragedia a declanșat proteste de amploare, desfășurate sub sloganul „Corupția ucide”. Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a anunțat demisia, odată cu întregul Guvern.

La 11 ani de la tragedie, procesele continuă în instanțele din România

Procesele în instanță rezultate în urma tragediei se dispută și în ziua de azi, iar de-a lungul timpului, judecătorii au avut de-a face cu sute de dosare. Unul dintre litigii a fost deschis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) care vrea să recupereze de la inculpați o parte a sumei de 60 de milioane de euro, despăgubiri, pe care tot ISU a plătit-o către supravieţuitori şi rude ale celor decedaţi.

Celelalte procese vizaeză cereri civile formulate de victime şi de supravieţuitori, proceduri privind stabilirea instanţei competente şi contestaţii în anulare formulate de condamnaţi.

Andrei Găluț a revenit pe scenă după 11 ani

În apropierea comemorării, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity și supraviețuitor al incendiului, a povestit despre un moment important din procesul său de recuperare emoțională. Artistul a urcat din nou pe scenă, pentru prima dată după tragedie, în cadrul Guitar Meeting Festival, organizat la Muzeul ASTRA din Sibiu.

„Este pentru prima dată în 11 ani când îmi găsesc curajul să urc din nou pe scenă”, a scris Găluț pe Facebook.

El le-a mulțumit organizatorilor și participanților care au interpretat alături de el piesele trupei Goodbye to Gravity.

„Toți cei care au învățat piesele Goodbye To Gravity și au venit să le cânte alături de mine au vindecat ceva din durerea ultimilor ani și, mai important, au dus mai departe mesajul și menirea muzicii noastre.”

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