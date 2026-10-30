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Trump schimbă strategia înaintea alegerilor din SUA: mitingurile electorale din Iowa și Kansas, anulate pe ultima sută de metri. Decizia a provocat frustrare în rândul republicanilor

Trump schimbă strategia înaintea alegerilor din SUA: mitingurile electorale din Iowa și Kansas, anulate pe ultima sută de metri. Decizia a provocat frustrare în rândul republicanilor
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Președintele Donald Trump a anulat mitingurile electorale programate în Iowa și Kansas, înlocuindu-le cu evenimente televizate. Decizia vine după 25 de mitinguri într-o lună, în timp ce republicanii încearcă să câștige curse electorale importante pentru controlul Congresului.

Președintele Trump a anunțat joi că renunță la mitingurile electorale pe care urma să le susțină în weekend în statele Kansas și Iowa, unde candidații republicani sunt implicați în competiții strânse pentru alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, potrivit NBC News.

Nimeni nu-i poate spune lui Donald Trump „nu” / Foto – Mediafax

În locul evenimentelor cu participare fizică, liderul de la Casa Albă intenționează să organizeze mai multe mitinguri televizate, prin care să se adreseze alegătorilor din întreaga țară, relatează NBC News.

Decizia modifică programul unei campanii electorale intense, în cadrul căreia Trump anunțase că va vizita 35 de localități pentru a mobiliza electoratul republican înaintea scrutinului. Șeful de la Casa Albă a susținut în repetate rânduri că prezența sa la mitinguri contribuie la creșterea sprijinului pentru candidații partidului, inclusiv în statele unde rezultatul alegerilor este incert.

Joi, Trump a declarat că nu mai consideră necesară deplasarea în Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall se confruntă cu democratul Adam Hamilton.

„Nu simt nevoia să merg în Kansas”, a afirmat președintele Donald Trump, adăugând că, în opinia sa, Roger Marshall „se descurcă bine”.

Competiția electorală din Kansas a devenit mai strânsă pe fondul preocupărilor alegătorilor privind costurile războiului din Iran, într-un stat care nu a mai trimis un democrat în Senatul american de aproape un secol.

Trump respinge întrebările despre sănătatea sa, după 25 de mitinguri într-o lună

Președintele american a participat la 25 de mitinguri electorale în ultima lună și a recunoscut că programul intens nu a fost „ușor”. Luni, în timpul unui eveniment electoral, Trump a vorbit cu vocea răgușită și a făcut o remarcă despre efortul presupus de aparițiile publice zilnice.

„Dumnezeu nu ți-a creat corzile vocale ca să ții un miting în fiecare zi”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Joi, întrebat de un jurnalist dacă anularea mitingului din Kansas are legătură cu starea sa de sănătate, Trump a respins această posibilitate și a afirmat că se simte „perfect”.

Discuția a devenit tensionată după ce reporterul a insistat asupra motivelor anulării evenimentului.

„Mă urmărești de două săptămâni. Mă simt perfect. Ești dezgustător. Pune-te în formă. Arăți groaznic”, i-a răspuns Trump jurnalistului.

La câteva ore după această declarație, a fost confirmată și anularea mitingului din Iowa, informația fiind comunicată de un oficial al Casei Albe și de o altă persoană familiarizată cu programul președintelui. Comitetul Național Republican a explicat că modificarea calendarului electoral urmărește să „maximizeze oportunitățile președintelui Donald J. Trump de a se adresa alegătorilor din toată țara”.

Peste 20 de mitinguri televizate până la alegeri. Republicanii din Iowa ar fi preferat prezența lui Trump

Decizia de a renunța la evenimentele cu participare fizică a provocat reacții în rândul republicanilor din Iowa, unde aproape toate cursele electorale pentru Congres sunt considerate competitive. Trump urma să participe sâmbătă la un miting în Dubuque, localitate situată în al doilea district electoral al statului, unde competiția pentru un mandat în Camera Reprezentanților este strânsă.

Reprezentanții Partidului Republican din Iowa au declarat pentru NBC News că prezența fizică a președintelui ar fi putut contribui la mobilizarea alegătorilor.

„Un miting televizat va fi util pentru a stimula participarea la vot, dar un miting cu prezență fizică ar fi fost cu adevărat util”, a declarat un membru al echipei de campanie.

Un alt reprezentant republican a afirmat că „i-ar plăcea foarte mult să-l aibă pe președinte” la eveniment, dar a adăugat că „Iowa se află într-o situație destul de bună”.

Potrivit a doi oficiali ai Casei Albe, Donald Trump intenționează să organizeze peste 20 de mitinguri televizate până în ziua alegerilor.

Șeful SUA are în continuare programat un eveniment electoral vineri, la Daytona Beach, în Florida, unde îi va susține pe deputatul republican Randy Fine și pe senatoarea Ashley Moody. Ambii candidați participă la competiții electorale considerate favorabile republicanilor de publicația nepartizană Cook Political Report.

Pentru ziua de luni nu au fost anunțate alte evenimente electorale în programul președintelui.

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