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Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan

Ruxandra Radulescu
Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan
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Radu Dinel Miruță, fostul ministru al Apărării din guvernul demis, Bolojan, este de părere că Radu Oprea trebuia să se uite pe site-ul instituției, în ceea ce privește contractele de sute de milioane de euro din programul SAFE, decât să trimită Corpul de Control pentru verificări, așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate. Mai exact, Radu Miruță acuză exces de zel din partea actualului ministru al Apărării, deși sumele au fost atribuite într-o manieră care ridică numeroase semne de întrebare.

„Înțeleg că domnul ministru de la Apărare trimite corpul de control la Direcția Generală de Armament pentru a verifica desfășurarea programului SAFE la MApN.

Sigur, se putea uita pe website-ul ministerului, unde e o secțiune specială, ori îi putea întreba şi pe colegii dumnealui din Parlament, care au primit înainte să voteze toate detaliile”, afirmă Radu Miruță.

„Nu le vine să creadă că miniştrii USR au reuşit în câteva luni ce ei nu au putut în zeci de ani”

Dinel Miruță îi atacă pe social-democrați, în frunte cu liderul Sorin Grindeanu, despre care spune că „nu le vine să creadă” ce realizări au dus la bun sfârșit miniștrii USR, motiv pentru care Radu Oprea a decis trimiterea Corpului de Control la Direcția Generală pentru Armamente, din cadrul MApN.

„Dar înțeleg moda PSD de a căuta scuze când nu le vine să creadă că miniştrii USR au reuşit în câteva luni ce ei nu au putut în zeci de ani”

Am două rugăminți.
Prima: când va observa cât de profesioniști sunt oamenii de la DGArm, să aibă tăria să-i felicite. Parte dintre ei sunt cei din poză şi cred că dintre toate instituțiile guvernamentale sunt singurii care lucrează la un asemenea nivel fără consultanță externă, împotriva caselor internaționale de avocatură şi consiliere de la mamuți industriali. Şi au câştigat de fiecare dată.

A doua: să trimită concluziile în toată rețeaua PSD. Să afle și ei că în țara asta se poate. Cel mai mare program de înzestrare a Armatei Române, fără firme de casă, fără consultanți, fără comisioane. Rapid și cu fiecare decizie la vedere.
Domnule Grindeanu, e simplu: puneți-i la treabă, nu la filmulețe. Scuzele nu țin loc de rezultate”, afirmă Radu Miruță pe Facebook.

Din 6,6 miliarde de lei plătite, aproximativ 3,5 miliarde ar fi ajuns la controversata companie Rheinmetall

Amintim că Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, joi 29 octombrie, că Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structura responsabilă de marile achiziții militare din programul SAFE.

În centrul verificărilor se află plățile efectuate în cadrul programului european SAFE, prin care România a contractat un împrumut de 16,68 miliarde de euro.

Sursele Gândul susțin că aproximativ 650 de milioane de euro ar fi ajuns deja la grupul german Rheinmetall, care a câștigat, între timp, licitația pentru Șantierul Naval Mangalia, la un preț de 138 de milioane de euro.

Generalul care conduce Direcția de Armament este chiar Cornel Pleșa, care a apărut lângă fostul ministru al Apărării Dinel Miruță, la audierile pentru Guvernul Mureșan.

Informațiile obținute de Gândul indică faptul că, dintr-o sumă estimată de surse la aproximativ 14 miliarde de lei, aferentă primei etape de finanțare, ar fi fost efectuate deja plăți de circa 6,6 miliarde de lei.

Din această sumă, aproximativ 3,5 miliarde de lei ar fi ajuns în conturile unor companii din grupul Rheinmetall, potrivit acelorași surse.

Gigantul Rheinmetall, implicat într-un scandal de corupție

Rheinmetall este unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa, însă are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație.

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