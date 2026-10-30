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Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată

Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată
Oil Terminal
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Angajații Oil Terminal Constanța au sistat, vineri 30 octombrie, activitatea, lansând o grevă de avertisment pentru două ore, în intervalul 10:00-12:00. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 6,5%, după ce negocierile cu administrația companiei au eșuat. Aceștia amenință cu greva generală. Greva generală anunțată la Oil Terminal ar putea pune o presiune suplimentară asupra prețurilor carburanților din România, într-un moment în care piața petrolieră este deja tensionată.

Dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, salariații amenință cu declanșarea grevei generale, pe termen nelimitat, începând din data de 18 noiembrie.

Eșecuri în serie la negocieri

Decizia de protest vine după eșecul ședinței de conciliere din 26 octombrie, La aceasta au participat reprezentanții angajatorului, ai sindicatului și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța. Ședința s-a încheiat fără un acord privind majorarea salarială. Sindicaliștii solicită o indexare a salariilor cu 6,5%, începând cu 1 noiembrie 2026.

De cealaltă parte, conducerea Oil Terminal susține că acordarea majorării este condiționată de aprobarea unui memorandum de către Guvernul României. În plus, compania a anunțat că face demersuri pentru apărarea intereselor societății și limitarea impactului asupra activității sale.

Greva generală ar putea afecta aprovizionarea cu carburanți

De notat că greva generală ar putea avea un impac economic considerabil, putând afecta aprovizionarea cu carburanți.

Miza conflictului depășește nivelul relațiilor de muncă. Oil Terminal este unul dintre principalii operatori din infrastructura petrolieră a României. Compania a avertizat anterior că oprirea activității ar putea afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a țării.

Potrivit calendarului anunțat de sindicat, dacă negocierile nu vor duce la o soluție, greva generală va începe pe 18 noiembrie 2026, de la ora 07:00, și va fi declanșată pe termen nelimitat.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă (AEI), o oprire a activității timp de 5 zile ar putea adăuga între 10 și 30 de bani pe litrul de carburant. Dacă blocajul depășește două săptămâni, scumpirea ar putea trece de un leu pe litru.

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