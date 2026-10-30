Continuă războiul dintre George Simion și Anca Alexandrescu: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”

Războiul dintre președintele AUR, George Simion, și realizatoarea TV Anca Alexandrescu ia amploare. Vedeta Realitatea Plus a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care liderul AUR vorbește despre ea și o numește „Văduva Neagră”. Postarea a atras imediat reacția lui Simion, care a intervenit în secțiunea de comentarii cu un mesaj ironic la adresa jurnalistei.

Anca Alexandrescu a publicat un videoclip alcătuit din mai multe fragmente ale declarațiilor lui George Simion, în care liderul AUR folosește în repetate rânduri apelativul „Văduva Neagră” atunci când face referire la realizatoarea TV.

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Vedeta Realitatea Plus a ironizat faptul că Simion a repetat de 4 ori această formulă și a însoțit clipul postat pe Facebook de mesajul: „Ancuța, coșmarul lui SIEmion! 💪😂”.

În videoclip, George Simion face referire la declarațiile Ancăi Alexandrescu din ultima săptămână în care aceasta ar fi spus că liderul AUR nu are curajul să meargă la Arestul Central. Totodată, acesta a explicat că va introduce o interdicție de a mai participa la emisiunea ei membrilor conducerii AUR.

„E vorba și de Văduva Neagră. Ați auzit în ultima săptămână și pe Văduva Neagră spunând: «Simion n-are curajul să meargă la Arestul Central». Și pe Văduva Neagră și pe unii tiktokeri (…) Cât timp voi fi președinte AUR, la Văduva Neagră în platou nu va mai călca niciun membru din conducerea noastră”, susține George Simion în videoclip.

Simion: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”

George Simion nu a ratat ocazia să o ironizeze pe Anca Alexandrescu pentru faptul că a publicat chiar ea montajul video în care liderul AUR o numește de mai multe ori „Văduva Neagră”. „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră ”, i-a transmis acesta în comentarii.

Liderul AUR a anunțat că o dă în judecată pe Anca Alexandrescu

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, pe 22 octombrie, că o va da în judecată pe Anca Alexandrescu, după o serie de atacuri la adresa sa și a partidului pe care îl conduce. Liderul AUR a transmis, într-un clip video publicat pe Facebook, că va depunde primele cereri în instanță chiar în cursul zilei de joi.

„Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV de grija noastră, până la toți ceilalți”, a subiniat Simion.

Conflictul dintre George Simion și Anca Alexandrescu nu este unul nou. Cei doi, care în trecut s-au aflat de aceeași parte a baricadei politice și au susținut cauze comune, au ajuns să se atace public.

George Simion, către Anca Alexandrescu: „Ce ai de faci așa?”

La începutul lunii octombrie, liderul AUR George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, s-au contrat în direct, la Realitatea Plus, după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR.

„Ce ai de faci așa?”, i-a răspuns Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând textul unei manele, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid. (Mai multe detalii AICI)