Președintele rus Vladimir Putin este deschis dialogului cu toată lumea, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Dar nimeni nu a sunat încă”, a adăugat acesta, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

„Va răspunde și la telefon (…) Desigur, este deschis dialogului cu toată lumea”, a declarat Peskov pentru Yunashev Live.

În ultimii ani, mai mulți lideri europeni și-au exprimat scepticismul că Putin ar căuta pacea cu Ucraina și au avertizat că Rusia se pregătește să atace NATO până în 2030. Liderul rus a afirmat recent, la o conferință din timpul unui summit Rusia-Africa organizat la Moscova, că Rusia este deja pregătită pentru un război cu Europa, dar nu caută să-l provoace, avertizând totodată că un asemenea conflict nu va avea câștigători.

Peskov, întrebat dacă Putin îi va răspunde la telefon lui Zelenski

Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Putin l-ar suna președintele francez sau cancelarul german. Întrebat dacă Putin va vorbi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski dacă acesta îl va suna, Peskov a răspuns:

„Nimeni nu a sunat încă”.

Pe 28 octombrie, președintele american Donald Trump a spus că o întâlnire între Putin și Zelenski ar putea avea loc „în curând”, în contextul în care Washington, Moscova și Kiev se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri. Emisarul diplomatic special american Steve Witkoff a fost în vizită la Moscova și la Kiev pentru a-i determina pe Putin și Zelenski să reia discuțiile privind o încetare a focului.

Zelenski a declarat duminica trecută că se așteaptă ca o întâlnire trilaterală care să-l implice pe el, pe Putin și pe Trump să se organizeze în noiembrie.

Doi lideri scandinavi au convenit să reia legăturile cu Putin

Cu o zi înainte, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a declarat că președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre pot să comunice telefonic cu Putin.

„Exista o înțelegere ca, dacă liderii vor să-l sune pe Putin, el o să răspundă întotdeauna”, a declarat Ușakov pentru postul de televiziune Zvezda.

Pe 27 octombrie, Stubb și Støre au vorbit telefonic cu Putin. Ulterior, serviciul de presă prezidențial finlandez a relatat că „liderii celor trei țări au convenit să continue să mențină contactul telefonic direct”.

La 1 iulie 2025, președintele francez Emmanuel Macron a purtat prima discuție telefonică cu Putin din 2022. Cei doi au conversat timp de două ore despre încetarea focului în Ucraina. Liderul rus i-a spus președintelui francez că războiul din Ucraina este o consecință directă a politicii statelor occidentale.

Putin a mai fost deschis negocierilor și înaintea invaziei Ucrainei

La începutul lunii februarie 2022, când Vladimir Putin negase că plănuiește să invadeze Ucraina, a avut o conversație directă cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Printr-o discuție purtată la o masă de șase metri lungime, liderul rus l-a ținut la distanță pe Macron, invocând teama de a contracta COVID-19.

Liderul de la Elysee a venit în vizită la Moscova, pe 8 februarie 2022, pentru a discuta cu liderul de la Kremlin. Macron l-a îndemnat atunci pe liderul rus să nu invadeze Ucraina. Putin a ridicat problema garanțiilor de securitate din partea NATO ca urmare a extinderii în Europa de Est din ultimele două decenii.

Putin aruncă vina pe Occident pentru escaladarea conflictului ruso-ucrainean

Macron n-a reușit să-l convingă pe Putin să securizeze armistițiul încheiat prin Acordurile de la Minsk și să prevină războiul. Pe 21 februarie 2022, Rusia a recunoscut regiunile Donețk și Luhansk ca state independente și a trimis trupele ruse în Donbas pentru menținerea păcii.

Putin a spus atunci că Acordurile de la Minsk nu mai există din cauza Ucrainei. Pe 24 februarie 2022, Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei. Liderul rus a dat vina în mod repetat pe Occident pentru că a contribuit la escaladarea conflictului, după ce state europene au înarmat Kievul și au inițiat discuții pentru aderarea Ucrainei la NATO.

Sursa Foto: Kremlin.ru./Guvernul Germaniei