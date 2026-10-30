Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, face ordine la companiile de stat: Verificări la Radiocom și schimbarea administratorului special de la Romaero

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat vineri, într-o conferință de presă susținută la sediul ministerului, măsuri care vizează trei companii de stat: Radiocom, IOR și Romaero.

Oficialul a declarat că a trimis Corpul de Control la Radiocom, a anulat o majorare a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație de la IOR și intenționează să inițieze schimbarea administratorului special de la Romaero.

Ministrul a invocat informații privind posibila înstrăinare a unor active ale statului, dar a precizat că rezultatele verificărilor vor fi făcute publice după finalizarea acestora.

Corpul de Control verifică informații privind activele strategice de la Radiocom

Daniel Zamfir a anunțat că a dispus verificări la Radiocom, companie pe care a descris-o drept una de interes strategic, după ce a primit informații referitoare la posibile discuții privind transferul unor active către firme private.

„Următorul obiectiv pe care îl am este acela de a vă prezenta ceea ce s-a întâmplat și la alte societăți extrem de importante și o să mă refer aici la Radiocom, o societate extrem de importantă, de interes strategic”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat motivul pentru care a decis trimiterea Corpului de Control:

„Acolo am trimis ieri (n.r. joi) Corpul de Control pentru că am informații că se discuta în Consiliul Administrației înstrăinarea activelor strategice ale statului către firme private.”

Ministrul a precizat că așteaptă concluziile verificărilor înainte de a prezenta public eventualele nereguli constatate.

„Vreau să văd ce va constata acolo Corpul de Control și vă asigur că tot ceea ce va scrie acolo voi face public pentru că este datoria mea să vă informez ceea ce s-a întâmplat.”

Declarațiile ministrului se referă, în acest stadiu, la informații care urmează să fie verificate, nu la constatări definitive privind existența unor transferuri ilegale de active.

Ministrul anunță anularea majorării indemnizațiilor de la 5.200 la 14.800 în cadrul companiei IOR

În cazul companiei IOR, din industria de apărare, Daniel Zamfir a declarat că a schimbat administratorul special și a anulat un ordin prin care ar fi fost majorate indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație.

Potrivit ministrului, decizia de majorare fusese luată la 19 octombrie, în ziua audierilor parlamentare pentru instalarea noului Guvern.

„La societatea IOR, o societate extrem de importantă din industria de apărare, am schimbat administratorul special, doamna a fost secretar general de aici, doamna Miron, tot mai pentru că un caz care mi se pare uluitor, au decis chiar în ziua de 19 octombrie, adică în ziua în care erau audieri la Parlament pentru instalarea noului guvern, au decis printr-un ordin să majoreze indemnizațiile Consiliului de Administrație de la 5.200 la 14.800.”

Ministrul a anunțat că a semnat vineri dimineață anularea ordinului respectiv.

„În această dimineață am semnat anularea acestui ordin de majorare a indemnizațiilor, cum spuneam, de la 5.200 la 14.800.”

Daniel Zamfir a criticat momentul în care ar fi fost decisă majorarea, raportându-l la discuțiile privind reducerea cheltuielilor din sectorul public.

„Asta în timp ce noi toți auzeam cum se strânge cureaua la aparatul bugetar, așa ne spunea domnul Bolojan, așa ne spunea aici domnul Darău și toți membrii cabinetului de triste amintiri.”

Zamfir vrea schimbarea administratorului special la Romaero și reclamă pierderile

Ministrul Economiei a anunțat măsuri și la Romaero, companie din industria aeronautică, unde intenționează să convoace adunarea creditorilor pentru schimbarea administratorului special.

„De asemenea, am mai abordat încă două societăți extrem de importante unde lucrurile constat că nu merg bine. E vorba de Romaero, unde voi convoca Adunarea Generală a Creditorilor pentru schimbarea administratului special.”

Daniel Zamfir a susținut că administratorul special a fost numit în perioada în care Oana Gheorghiu ocupa funcția de vicepremier și a pus sub semnul întrebării evoluția financiară a companiei.

„Acolo există un administrator special trimis de doamna vicepremier Oana Gheorghiu, un administrator special care a reușit să ducă societatea de la 12 milioane pierdere la 38 de milioane pierdere.”

Totodată, acesta a afirmat că deține informații privind o posibilă înstrăinare a unor active ale Romaero.

„Și informația pe care o am este că și acolo se dorea înstrăinarea unor active ale companiei statului, ceea ce din punctul meu de vedere este inacceptabil.”

„Trebuie să știe toată lumea ce s-a întâmplat aici”

Daniel Zamfir a promis că va publica rezultatele verificărilor privind cele trei societăți și a criticat modul în care, în opinia sa, au fost administrate companiile aflate în coordonarea ministerului.

„Vă asigur că pe măsură ce voi avea aceste concluzii ale Corpului de Control, atât la Radiocom cât și la IOR și la Romaero, le voi face public pentru că trebuie să știe toată lumea ce s-a întâmplat aici, care a fost intenția și către ce doreau să ducă posta conducere economia și companiile românești.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei prezentări mai ample privind execuția bugetară a ministerului și situația programelor de finanțare destinate mediului de afaceri.

Critici privind investițiile în apărare și finanțarea antreprenorilor

Ministrul a susținut că, dintr-un buget de 1,5 miliarde de lei alocat unor programe prin PNRR, fusese cheltuit doar 28%.

În ceea ce privește investițiile în industria de apărare, Daniel Zamfir a afirmat că nu fusese utilizată nicio sumă dintr-o alocare de 311 milioane de lei.

„Investiții în industria de apărare, și aici mi se pare un lucru extrem de grav, și chiar ieri am semnat pentru cele două companii care îmi solicitau acest lucru, am semnat acel transfer de capital.”

Ministrul a criticat și întârzierea aprobării bugetelor pentru două societăți din industria de apărare.

„Așadar, iată, la sfârșitul lunii octombrie, abia acum, pentru că timp de 5 luni de zile, nu li s-a aprobat bugetul pentru cele două companii din industria de apărare, este absolut inexplicabil.”

Daniel Zamfir a invocat și nivelul redus al plăților efectuate în cadrul programului Start-Up Nation, afirmând că fondurile nerambursabile destinate antreprenorilor ar fi fost utilizate în proporție de numai 2,12%.

În același timp, ministrul a acuzat existența unor cheltuieli ridicate cu indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație, criticând fostele conduceri și făcând referiri la apartenența politică a unor persoane numite în aceste structuri.