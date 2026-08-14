NIBIRU dă startul unui weekend-maraton de Sf. Maria: trei zile de entertainment, de dimineața până noaptea

Zilele Mării și STARDUST aduc show-uri aviatice, concerte, experiențe pentru copii și entertainment pentru toate generațiile, într-un weekend cu program extins de la ora 10:00. Cu peste 1,6 milioane de vizite înregistrate în 2026, împreună cu festivalul Beach, Please!, noua destinație de distracție de pe litoral intră în ultimele două săptămâni ale primului sezon cu weekendul prelungit de Sfânta Maria și pregătește unul dintre cele mai ample programe de până acum. Între 14 și 16 august, NIBIRU își deschide porțile în fiecare zi, de la 10:00 până târziu în noapte, pentru Zilele Mării și evenimentul STARDUST. Un weekend gândit pentru toate generațiile: copii, adolescenți, părinți și bunici.

Rezultatele vin înainte de una dintre cele mai puternice perioade ale verii și confirmă direcția pe care NIBIRU și-a propus să o testeze încă din primul sezon: dacă entertainmentul poate deveni, în sine, motivul pentru care oamenii aleg litoralul românesc.

„ Recordul de peste un milion de vizite în primele 29 de zile ne arată că există public pentru un astfel de loc și, mai ales, că oamenii revin pentru experiențe diferite. Am construit NIBIRU pentru generații și comunități diferite, iar weekendul acesta este probabil cel mai bun exemplu: poți veni dimineața cu copilul, poți vedea un show aviatic, poți lua masa, merge la concert, iar seara poți dansa la STARDUST pe muzica pe care o ascultai când aveai vârsta copilului tău. Un festival îți oferă câteva zile. O destinație trebuie să îți ofere motive diferite să revii”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), fondator NIBIRU.

Trei zile de vară, de la 10 dimineața până târziu în noapte

În perioada 14–16 august, NIBIRU face o excepție de la programul obișnuit și deschide zilnic de la ora 10:00, cu un program special care aduce împreună Zilele Mării,activități pentru toate vârstele, sport, experiențe gastronomice și trei seri de concerte în cadrul festivalului STARDUST.

Pe 14 august, Delia, Antonia, Minelli și Mario deschid seria show-urilor live. Pe 15 august urcă pe scenă The Motans, Alina Eremia și Zodier.

Pe 16 august, programul aduce împreună generații și stiluri diferite: Maria Dragomiroiu,

Constantin Enceanu, Surorile Osoianu, Daniela Condurache și Veta Biriș, alături de Alex Velea, Smiley și Connect-R. Programul este completat în toate cele trei zile de activități gratuite pentru copii: baloane cu săpun, baloane modelabile, face painting, teatru de păpuși, muzică și dans, alături de parcul de distracții, Hype Play, plimbarea cu trenulețul, Muzeul Planetelor, expoziția de reptile TaranTerra și terenurile de padel și baschet.

Ziua Marinei, celebrată la NIBIRU

Programul special dedicat universului marinăresc este organizat împreună cu MApN și aduce ateliere pentru copii și adulți, concursuri de tragere a parâmei, realizarea și prezentarea nodurilor marinărești, concurs de lansare a bandulei și jocuri de îndemânare și echilibru inspirate din viața de la bord. Experiența este completată de show-ul aviatic „Șoimii României” și momente muzicale cu Trupa Peroni Amici.

Pe 16 august, programul continuă cu lansări de parașutiști BLUE WINGS, demonstrații aeriene THE PELICANS, parada autospecialelor „Tehnica în acțiune”, exerciții demonstrative de prim-ajutor și „Eroii necuvântători”, cu momente de dresaj și intervenție alături de câinii MAI, urmate de fanfara militară, „Sunset Ceremony” și un show AAINJAA care închide seara. STARDUST: trei seri cu hiturile care nu au vârstă

În paralel, între 14 și 16 august, STARDUST aduce pe scenă artiști care au definit soundtrack-ul unei generații: Nana, Haddaway, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia și Eric Martin of Technotronic.

De la eurodance și pop-dance la piesele care au dominat radiourile, petrecerile și ringurile de dans ale anilor ’90 și 2000, STARDUST este construit în jurul unei nostalgii care continuă să adune generații diferite în fața aceleiași scene.

Primul milion și o miză mai mare: entertainmentul poate genera turism Dincolo de programul weekendului, primele 29 de zile de NIBIRU au oferit deja primele date despre comportamentul publicului și despre potențialul unei destinații construite în jurul entertainmentului.

NIBIRU a depășit pragul de 1.000.000 de vizite, iar până la finalul primului sezon, pe 30 august, ținta este atingerea pragului de 2 milioane de vizite. Datele și feedbackul colectate în primul sezon indică inclusiv vizitatori care au ales litoralul pentru un festival, un artist sau o experiență NIBIRU. Efectul economic al unei astfel de deplasări depășește însă perimetrul destinației: cazare, restaurante, transport, retail și servicii.

Numai cheltuielile directe de cazare generate până acum de NIBIRU pentru artiști, echipe, colaboratori și angajați se ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro.

„Entertainmentul poate genera turism. Un concert poate crea o călătorie. Un festival poate genera două sau trei nopți de cazare. Un artist internațional poate aduce în

România un om care altfel și-ar fi petrecut weekendul într-o altă țară. Într-un moment în care industria vorbește despre un sezon dificil și despre presiune asupra consumului turistic, cred că răspunsul este să creăm mai multe motive pentru care oamenii să vină, să rămână și să se întoarcă”, spune Selly.

Prima fază NIBIRU reprezintă o investiție privată de peste 50 de milioane de euro, într-un concept de entertainment și turism dezvoltat de la zero pe litoralul românesc.

De la primul sezon la NIBIRU 2027

Primul sezon a funcționat și ca un test la scară reală pentru dezvoltarea proiectului. NIBIRU a adus în același loc comunități foarte diferite: de la K-pop, rock și muzică electronică la evenimente pentru familii, gastronomie, sport și nostalgia anilor ’90 și 2000. Acesta ne-a arătat și cine vine la NIBIRU și cum își petrec oamenii timpul aici.

Familiile au devenit o parte importantă a publicului, iar programul a fost ajustat pe parcursul verii, cu mai multe activități pentru copii și mai multe experiențe pe care părinții și copiii să le poată face împreună.

Pentru 2027, NIBIRU va continua să crească pornind de la datele și experiența acumulate în această vară.

Transportul, parcarea, accesul și gestionarea fluxurilor sunt printre prioritățile pentru următorul sezon, astfel încât oamenii să ajungă mai ușor la NIBIRU și să petreacă mai mult timp bucurându-se de experiențele din destinație.

Un al doilea obiectiv major pentru 2027 este internaționalizarea NIBIRU. După un prim sezon concentrat în principal pe publicul din România, proiectul își propune dezvoltarea către piețele din regiune și atragerea unui număr tot mai mare de vizitatori internaționali prin festivaluri, artiști și experiențe care pot deveni motive concrete de călătorie pe litoralul românesc.

„Veniți pe litoral.” NIBIRU lansează un apel către antreprenori și investitori

Dezvoltarea NIBIRU vine și cu o miză care depășește proiectul propriu-zis: generarea unui ecosistem economic mai larg pe litoral și atragerea unor noi investiții în ospitalitate, gastronomie, entertainment, retail, servicii și mobilitate.

„Veniți pe litoral. Cred că există din nou o oportunitate uriașă aici. Avem nevoie de hoteluri mai bune, restaurante foarte bune, concepte noi de entertainment, retail, servicii și experiențe. Noi am făcut un pariu foarte mare investind aici și cred că primul sezon ne arată că merită să existe și alte pariuri. Nu vrem să construim o insulă extraordinară. Într-un litoral care rămâne neschimbat în jurul nostru. Vrem ca NIBIRU să fie unul dintre motoarele unei transformări mai mari”, spune Selly.

Obiectivul este ca fluxurile de public generate de NIBIRU să creeze oportunități și pentru alte business-uri de pe litoral, iar investițiile private să atragă noi investiții și să contribuie la dezvoltarea destinației în ansamblu.

Mai mult decât un festival. Un motiv să vii la mare

În weekendul de Sfânta Maria, NIBIRU rămâne activ de dimineața până târziu în noapte, prin concerte pe NIBIRU Center Stage, muzică live și atmosfera NIBIRU Beer

Garden, entertainment pe promenadă, restaurante, parc de distracții, Hype Play, Muzeul Planetelor și expoziția TaranTerra, deschisă în acest weekend zilnic între orele 14:00 și 22:00.

Promenada NIBIRU este deschisă publicului, cu acces online de la 25 de lei, iar fiecare vizitator își poate construi propria experiență: de la câteva ore petrecute cu familia până la o zi întreagă care se termină la concert sau festival.