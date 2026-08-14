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Peter Magyar, ironie la adresa României, după oprirea centralei de la Cernavodă: „Noi nu i-am ascultat, iar Paks încă funcționează”

Peter Magyar, ironie la adresa României, după oprirea centralei de la Cernavodă: „Noi nu i-am ascultat, iar Paks încă funcționează”
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Premierul Ungariei, Peter Magyar a comentat ironic situația de la Cernavodă, după ce România a oprit complet centrala nucleară din cauza nivelului record de scăzut al Dunării. În Ungaria, autoritățile încearcă să evite un scenariu similar la centrala de la Paks și pregătesc intervenții în albia fluviului pentru creșterea nivelului apei.

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Declarația lui Peter Magyar despre oprirea reactorului de la Cernavodă

Peter Magyar a comentat situația de la Cernavodă într-un mesaj ironic, făcând referire la măsurile luate de autoritățile române pentru a menține centrala în funcțiune.

Magyar a susținut că, în Ungaria, autoritățile nu au urmat recomandările unor politicieni care cereau intervenții similare celor făcute în România, iar centrala de la Peks este încă în funcțiune.

„Luni, partidele „Mi Hazánk” și „Fidesz” au cerut să procedăm la fel cum s-a procedat în cazul centralei nucleare din România. Nu le-am dat ascultare. Centrala nucleară de la Paks funcționează și în prezent, în timp ce centrala nucleară din România a trebuit să fie oprită complet astăzi, cel puțin pentru 10 zile”, a scris Magyar pe Facebook.

Cum încearcă Ungaria să salveze centrala de la Paks

Autoritățile de la Budapesta intenționează să construiască un prag în albia Dunării, în apropierea centralei de la Paks. Structura ar urma să ridice nivelul apei în amonte și să asigure astfel condiții mai bune pentru sistemul de răcire al reactoarelor.

Planul prevede utilizarea a aproximativ 145.000 de metri cubi de piatră. De asemenea, autoritățile iau în calcul scufundarea controlată a două barje pentru a contribui la creșterea nivelului apei în zona prizelor de captare. Intervențiile ar putea ridica nivelul apei cu până la 1,2 metri.

România a intervenit pe brațul Bala

În România, autoritățile au încercat în ultimele săptămâni să mențină în funcțiune Reactorul 2 de la Cernavodă printr-o serie de intervenții asupra cursului Dunării.

Una dintre măsuri a vizat brațul Bala, unde au fost realizate lucrări pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă către zona centralei. Armata a intervenit inclusiv pentru îndepărtarea controlată a unei stânci din albia Dunării, iar ulterior au fost scufundate controlat patru barje încărcate cu piatră.

Intervențiile au reușit să prelungească pentru o perioadă funcționarea Reactorului 2, însă debitul Dunării a continuat să scadă. În cele din urmă, reactorul a fost oprit, iar România a rămas temporar fără producție de energie nucleară.

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