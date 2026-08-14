Ilie Bolojan solicită ,,mobilizare generală” pentru echipamente antidronă, după incidentele de la Tulcea

Prim-ministrul demis, Ilie Bolojan, a ieșit din ședința de guvern și a reacționat în cazul dronei căzute, în urmă cu scurt timp, în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. O echipă a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT cercetează zona.

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Ilie Bolojan a explicat că drona căzută la Tulcea este o consecință a războiului de la graniță dintre Rusia și Ucraina, iar Armata României face tot ce poate pentru a le opri. Premierul demis a cerut din nou mobilizare totală pentru a investi în sistemele de apărare a țării.

Bolojan: Este regretabil că avem astfel de situații

Ilie Bolojan trage atenția că asemenea incidente nu mai sunt izolate și că este regretabil ce se întâmplă.

”Avem o realitate pe care nu o putem nega, și anume că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre. Ne putem aștepta ca resturi de drone sau drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona porturilor, să devieze spre teritoriul României. Așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Nu am însă toate datele legate de cazul despre care m-ați întrebat. Am ieșit direct din ședința de Guvern și nu pot face comentarii strict legate de situația respectivă, pentru că nu am aceste elemente în acest moment. Ceea ce vă pot spune este că este regretabil că avem astfel de situații. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că nu este vorba despre un fenomen izolat și că astfel de incidente nu apar doar în România, ci și în alte zone,, a declarat Bolojan.

Premierul a insistat din nou pe dotarea cât mai rapidă a Armatei Române cu sisteme de combatere a dronelor.

,,Tocmai de aceea, dotarea cât mai rapidă a Armatei Române cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește a fi o necesitate. În acest context, programul SAFE, cel puțin componentele care țin de zona de apărare, dar și partea referitoare la transport, se dovedește că a fost o decizie justă și necesară”, a spus Ilie Bolojan.

O dronă a căzut în Luncavița, județul Tulcea

Drona prăbușită la Luncavița, din județul Tulcea, nu a provocat victime sau pagube materiale, informează MApN, într-un comunicat.

”Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale.

O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației.”, se mai arată în comunicatul ministerului Apărării.