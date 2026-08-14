Premierul demis Ilie Bolojan spune că deficitul de energie electrică produs după deconectarea centralei nucleare de la Cernavodă va fi suplimentat din mai multe surse, inclusiv din importuri. De asemenea, jumătate din producţia de aproximativ 600 de megawaţi a reactorului 2 al centralei va fi fi suplinită prin punerea în funcţiune a unui grup aflat în rezervă la Rovinari.

Bolojan spune că datele aflate la dispiziţia autorităţilor în ceea ce priveşte alimentarea cu energie arată că „sistemul nu are probleme de funcţionare”.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Cei 600 MW pe care îi pierdem din comopnenta de producţie urmează să fie înlocuiţi şi împreună cu Dispeceratul Energetic Naţional am luat măsuri pentru a asigura funcţionarea normală, în condiţii de criză, a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmînd că fie acoperit din componenta de fotovoltaic şi eolian, din intrarea în producţie, începând de săptămâna viitoare, a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri şi din uzinarea suplimentară de către hidrocetralele din România gestionate de către Hidroelectrica. Din toate datele pe care le avem, sistemul nu are probleme de funcţionare”, a transmis acesta, după ședința de Guvern.

Bolojan le mulțumește românilor care au redus consumul de energie

El a mulţumit tuturor celor care au participat la eforturile legate de gestionarea crizei energetice, inclsiv românilor care au luat măsuri pentru reducerea consumului în perioadele critice.

„Le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară, tuturor celor care, prin sistemele de stocare pe care le gestionează, au injectat cantități importante de energie în orele în care consumul este mai mare în domeniul energetic.

În afară de a răspunde la crize, ceea ce facem în această perioadă, lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă. Și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei”, a afirmat Bolojan.