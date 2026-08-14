Spania amână până în 2030 închiderea celei mai mari centrale nucleare a țării. Ce argumente aduce Guvernul condus de Pedro Sanchez

Începutul sfârșitului pentru energia nucleară în Spania a primit o prelungire de doi ani și jumătate, pe măsură ce războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina se intensifică și continuă să afecteze prețurile globale la energie. Ministerul pentru Tranziție Ecologică din Spania a confirmat oficial, vineri, reînnoirea autorizației de exploatare a centralei nucleare de la Almaraz, transmit El Pais și El Mundo.

Astfel, atât Unitatea I, cât și Unitatea II au primit undă verde pentru a-și continua activitatea până la 8 iunie 2030. Calendarul prevedea încetarea activității în noiembrie 2027.

Conform publicației din Buletinul Oficial al Statului spaniol de vineri, Ministerul pentru Tranziție Ecologică și Provocări Demografice acordă reînnoirea autorizației de exploatare a Centralei Nucleare Almaraz, Unitățile I și II, și prelungește „valabilitatea autorizației de exploatare a ambelor Unități până la data de 8 iunie 2030, având în vedere că centrala nucleară dispune de o Revizuire Periodică a Siguranței (RPS) valabilă până la acea dată”.

Acordarea autorizației are loc în urma cererii depuse de entitatea Centrales Nucleares Almaraz-Trillo în octombrie 2025.

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Autorizația este condiționată de respectarea strictă a limitelor și condițiilor de siguranță, precum și de punerea în aplicare a unui plan de îmbunătățiri.

Guvernul condus de premierul Pedro Sanchez justifică această prelungire pe baza mai multor piloni strategici. Primul dintre aceștia este instabilitatea internațională: criza din Orientul Mijlociu a generat o volatilitate ridicată a prețurilor la combustibili. Astfel, se consideră că menținerea centralei Almaraz în funcțiune contribuie la moderarea expunerii sistemului electric spaniol la aceste fluctuații ale prețurilor internaționale.

Următorul argument este impactul limitat asupra energiilor regenerabile. Conform analizelor de sensibilitate, menținerea în funcțiune a centralei va avea un efect „nesemnificativ” asupra obiectivelor țării în materie de producție de energie din surse regenerabile.

Ca al treilea pilon strategic, ministerul spaniol subliniază importanța garantării aprovizionării. Operatorul sistemului a subliniat că această prelungire asigură stabilitatea sistemului electric într-un context de incertitudine la nivel global.

Se preconizează că această prelungire va facilita o „tranziție echitabilă” în perspectiva eventualei închideri definitive a parcului nuclear spaniol, care rămâne programată pentru anul 2035.

Sursă foto: CNAT.es