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Dunărea a scăzut până la minus 121 cm în apropiere de Ruse. Restricții pentru nave și o ambarcațiune eșuată pe tronsonul bulgar

Melania Agiu
Dunărea a scăzut până la minus 121 cm în apropiere de Ruse. Restricții pentru nave și o ambarcațiune eșuată pe tronsonul bulgar
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Nivelul Dunării în apropiere de Ruse, Bulgaria, a scăzut cu încă 3 centimetri, în ultimele 24 de ore, și a ajuns, astfel, la minus 121 de centimetri sub nivelul zero condițional, potrivit celor mai recente date furnizate de Agenția Executivă pentru Cercetarea și Întreținerea Dunării.

Potrivit datelor oferite de Novinte, nivelurile apei de-a lungul tronsonului bulgar rămân în continuare instabile.

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La Novo Selo s-a înregistrat o creștere de 1 centimetru, în timp ce toate celelalte stații de monitorizare au înregistrat scăderi cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Toate restricțiile pe porțiunea bulgară a Dunării rămân în vigoare din cauza nivelului scăzut al apei.

Navigația a fost afectată și de o navă care s-a împotmolit ieri în zona Batin, menționează agenția Novinte. Potrivit Direcției de Supraveghere Fluvială, tranzitul prin această zonă este în prezent sever restricționat. Se preconizează că o navă va ajunge astăzi la fața locului pentru a încerca să acorde asistență navei blocate.

Nivelul scăzut al Dunării afectează CNE Kozlodui

Nivelul scăzut al Dunării este monitorizat cu atenție și în contextul Centralei Nucleare Kozlodui, care utilizează apă din fluviu pentru răcire.

Expertul în energie nucleară, prof. Georgi Kaschiev, a avertizat, în urmă cu câteva zile, că o scădere suplimentară semnificativă a nivelului apei în zona stației de pompare ar putea impune, într-o primă fază, o reducere a puterii de producție, iar în cazul în care se atinge nivelul minim de siguranță, chiar oprirea centralei.

Mai exact, nivelul extrem de scăzut al apei poate perturba funcționarea normală a pompelor care asigură răcirea. Cu toate acestea, pentru moment, Kaschiev nu estimează un risc iminent pentru CNE Kozlodui. Conform prognozei pe care o citează, în următoarele două săptămâni nu se așteaptă ca nivelul apei să atingă primul prag critic.

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