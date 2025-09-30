Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Aveuro International lansează la Câmpina o nouă gamă de microbuze electrice

(P) Aveuro International lansează la Câmpina o nouă gamă de microbuze electrice

30 sept. 2025, 13:44, Comunicate de presă
(P) Aveuro International lansează la Câmpina o nouă gamă de microbuze electrice

La Câmpina a avut loc lansarea oficială a unei noi game de microbuze electrice, produse de compania Aveuro International. Evenimentul a reunit reprezentanți ai presei de specialitate din peste 17 țări europene, inclusiv Belgia, Suedia, Irlanda, Germania și Franța.

Noile vehicule au fost testate pe un traseu variat, ce a inclus zone urbane, serpentine, rampe și porțiuni off-road, pentru a evidenția versatilitatea și autonomia acestora. Modelele dispun de o autonomie cuprinsă între 350 și 500 de kilometri, în funcție de condițiile de exploatare.

Microbuzele sunt disponibile în configurații de 8+1, 13+1 și 16+1 locuri și pot fi adaptate pentru transport școlar, transport urban, turism sau pentru persoane cu dizabilități.

Publicul larg va putea vedea aceste modele la Salonul Auto București, în cadrul secțiunii „Smart Urban Mobility”. Ulterior, vehiculele vor fi prezentate și la un salon auto internațional din Europa.

Potrivit companiei, anul trecut au fost produse aproximativ 500 de unități, iar în total au fost livrate deja peste 800 de microbuze electrice în România, multe dintre acestea prin programe cu finanțare europeană destinate transportului școlar.

Citește și

COMUNICAT BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
14:22
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
COMUNICAT One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră
08:00
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră
COMUNICAT Dialog constructiv între autoritățile centrale, locale și mediul de afaceri pentru devoltarea unui hub economic și social
19:40
Dialog constructiv între autoritățile centrale, locale și mediul de afaceri pentru devoltarea unui hub economic și social
Ce înseamnă cu adevărat să te iubești pe tine, fără clișee și fără rușine? (P)
18:30
Ce înseamnă cu adevărat să te iubești pe tine, fără clișee și fără rușine? (P)
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei!
16:50, 25 Sep 2025
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei!
Gândul, cel mai citit site din România. Locul 1 între publicațiile quality. Gândul Media Network conduce clasamentul în rândurile grupurilor de presă, la nivel național
12:05, 22 Sep 2025
Gândul, cel mai citit site din România. Locul 1 între publicațiile quality. Gândul Media Network conduce clasamentul în rândurile grupurilor de presă, la nivel național
Mediafax
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O femeie de 31 de ani a fost atacată cu cuțitul pe o alee din Sectorul 2 de un individ necunoscut. Femeia s-a luptat cu agresorul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O „planetă rebelă” a șocat astronomii pentru că nu seamănă cu niciun alt obiect cosmic planetar observat până acum
APĂRARE Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit ARMA perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului”
15:06
Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit ARMA perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului”
HOROSCOP Horoscop 3 octombrie 2025. SĂGETĂTORII își depășesc fricile
15:00
Horoscop 3 octombrie 2025. SĂGETĂTORII își depășesc fricile
EXTERNE Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
14:50
Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
EXCLUSIV Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
14:48
Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
ACTUALITATE Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
14:48
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
INEDIT Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”
14:46
Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”