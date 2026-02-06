Comunicat | Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției în UE

Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției la nivelul Uniunii Europene

Klintensiv, companie românească specializată în producția de soluții profesionale de igienă și dezinfecție, anunță extinderea distribuției pe mai multe piețe din Uniunea Europeană, marcând o nouă etapă în evoluția sa dintr-un producător dezvoltat local într-un partener industrial validat la nivel european.

Cu peste zece ani de experiență în producție, Klintensiv intră în această etapă de dezvoltare internațională cu o infrastructură industrială matură, sisteme de calitate certificate ISO și procese construite pentru a susține colaborări pe termen lung în medii profesionale reglementate. Produsele companiei sunt destinate domeniilor medical, HoReCa, retail, industrie și sector public.

Construit în România, pregătit pentru standardele europene

Dezvoltată și operată din România, Klintensiv face parte din ecosistemul de producție al Uniunii Europene, beneficiind de avantajele logistice și operaționale ale pieței comune. În același timp, compania a investit constant în sisteme, procese și oameni, astfel încât activitatea de producție să respecte cerințele de calitate, trasabilitate și control impuse pe piețele europene.

Klintensiv operează pe baza unui sistem structurat de management al calității, aliniat standardelor ISO recunoscute la nivel internațional, care asigură consistența producției și predictibilitatea performanței, indiferent de volumul sau destinația produselor.

Documentație completă și control al calității pentru utilizări profesionale

Fiecare produs Klintensiv este susținut de documentație tehnică și reglementară completă, necesară pentru utilizarea în medii profesionale și instituționale, incluzând:

certificate de conformitate (CoC);

buletine de analiză (BA);

etichetare conformă cu cerințele Uniunii Europene.

Procesele de fabricație sunt monitorizate constant, iar protocoalele interne de control al calității sunt adaptate cerințelor specifice fiecărui domeniu de utilizare, asigurând consistența între loturi și siguranța în exploatare.

Integrarea cercetării și dezvoltării cu producția industrială

Un element central al modelului Klintensiv este integrarea cercetării și dezvoltării (R&D) cu producția industrială. Această abordare permite companiei să dezvolte, să adapteze și să extindă producția produselor într-un cadru unitar, conform cerințelor piețelor europene.

Pentru parteneri, acest lucru înseamnă:

posibilitatea de adaptare a produselor la cerințe locale sau de nișă;

timpi mai scurți de lansare pentru produse noi;

colaborare simplificată cu un singur partener care acoperă atât dezvoltarea, cât și producția;

suport pentru proiecte private label și soluții personalizate.

O companie românească orientată către parteneriate stabile

Structura operațională Klintensiv este gândită pentru a susține parteneriate comerciale stabile, cu potențial de creștere, nu relații punctuale de furnizare. Capacitatea actuală de producție permite extinderea distribuției la nivel european fără investiții suplimentare majore, oferind partenerilor predictibilitate și continuitate în aprovizionare.

Prin flexibilitatea formatelor de ambalare, adaptarea portofoliului și procesele logistice pregătite pentru export, Klintensiv se poziționează ca un furnizor românesc capabil să răspundă cerințelor reale ale piețelor externe.

O alternativă românească într-un context european competitiv

Într-un context în care lanțurile de aprovizionare sunt tot mai atent evaluate, Klintensiv oferă o alternativă construită în România, dar aliniată standardelor europene, la furnizori cu costuri ridicate sau cu dependență de importuri din afara UE.

Prin combinarea producției locale, a sistemelor certificate ISO, a integrării R&D și a unei structuri operaționale eficiente, compania demonstrează că expertiza construită în România poate concura pe piețele europene prin seriozitate, consistență și responsabilitate.

O etapă naturală de creștere

„Extinderea la nivelul Uniunii Europene este o continuare firească a modului în care am construit Klintensiv încă de la început – pas cu pas, cu focus pe calitate, procese și parteneriate pe termen lung”, a declarat Cristian Stanciu, CEO Klintensiv. „Ne dorim ca dezvoltarea internațională să reflecte nu doar capacitatea noastră industrială, ci și nivelul de profesionalism pe care îl putem construi aici, în România.”

Despre Klintensiv

Klintensiv este o companie românească specializată în producția de soluții profesionale de igienă și dezinfecție, care operează din România și deservește deja mai multe piețe din Uniunea Europeană.

Website: www.klintensiv.com