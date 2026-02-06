Prima pagină » Comunicate de presă » Comunicat | Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției în UE

Comunicat | Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției în UE

06 feb. 2026, 12:00, Comunicate de presă
Comunicat | Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției în UE
Galerie Foto 9

Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției la nivelul Uniunii Europene

Klintensiv, companie românească specializată în producția de soluții profesionale de igienă și dezinfecție, anunță extinderea distribuției pe mai multe piețe din Uniunea Europeană, marcând o nouă etapă în evoluția sa dintr-un producător dezvoltat local într-un partener industrial validat la nivel european.

Cu peste zece ani de experiență în producție, Klintensiv intră în această etapă de dezvoltare internațională cu o infrastructură industrială matură, sisteme de calitate certificate ISO și procese construite pentru a susține colaborări pe termen lung în medii profesionale reglementate. Produsele companiei sunt destinate domeniilor medical, HoReCa, retail, industrie și sector public.

Construit în România, pregătit pentru standardele europene

Dezvoltată și operată din România, Klintensiv face parte din ecosistemul de producție al Uniunii Europene, beneficiind de avantajele logistice și operaționale ale pieței comune. În același timp, compania a investit constant în sisteme, procese și oameni, astfel încât activitatea de producție să respecte cerințele de calitate, trasabilitate și control impuse pe piețele europene.

Klintensiv operează pe baza unui sistem structurat de management al calității, aliniat standardelor ISO recunoscute la nivel internațional, care asigură consistența producției și predictibilitatea performanței, indiferent de volumul sau destinația produselor.

Documentație completă și control al calității pentru utilizări profesionale

Fiecare produs Klintensiv este susținut de documentație tehnică și reglementară completă, necesară pentru utilizarea în medii profesionale și instituționale, incluzând:

  • certificate de conformitate (CoC);
  • buletine de analiză (BA);
  • etichetare conformă cu cerințele Uniunii Europene.

Procesele de fabricație sunt monitorizate constant, iar protocoalele interne de control al calității sunt adaptate cerințelor specifice fiecărui domeniu de utilizare, asigurând consistența între loturi și siguranța în exploatare.

Integrarea cercetării și dezvoltării cu producția industrială

Un element central al modelului Klintensiv este integrarea cercetării și dezvoltării (R&D) cu producția industrială. Această abordare permite companiei să dezvolte, să adapteze și să extindă producția produselor într-un cadru unitar, conform cerințelor piețelor europene.

Pentru parteneri, acest lucru înseamnă:

  • posibilitatea de adaptare a produselor la cerințe locale sau de nișă;
  • timpi mai scurți de lansare pentru produse noi;
  • colaborare simplificată cu un singur partener care acoperă atât dezvoltarea, cât și producția;
  • suport pentru proiecte private label și soluții personalizate.

O companie românească orientată către parteneriate stabile

Structura operațională Klintensiv este gândită pentru a susține parteneriate comerciale stabile,  cu potențial de creștere, nu relații punctuale de furnizare. Capacitatea actuală de producție permite extinderea distribuției la nivel european fără investiții suplimentare majore, oferind partenerilor predictibilitate și continuitate în aprovizionare.

Prin flexibilitatea formatelor de ambalare, adaptarea portofoliului și procesele logistice pregătite pentru export, Klintensiv se poziționează ca un furnizor românesc capabil să răspundă cerințelor reale ale piețelor externe.

O alternativă românească într-un context european competitiv

Într-un context în care lanțurile de aprovizionare sunt tot mai atent evaluate, Klintensiv oferă o alternativă construită în România, dar aliniată standardelor europene, la furnizori cu costuri ridicate sau cu dependență de importuri din afara UE.

Prin combinarea producției locale, a sistemelor certificate ISO, a integrării R&D și a unei structuri operaționale eficiente, compania demonstrează că expertiza construită în România poate concura pe piețele europene prin seriozitate, consistență și responsabilitate.

O etapă naturală de creștere

„Extinderea la nivelul Uniunii Europene este o continuare firească a modului în care am construit Klintensiv încă de la început – pas cu pas, cu focus pe calitate, procese și parteneriate pe termen lung”, a declarat Cristian Stanciu, CEO Klintensiv. „Ne dorim ca dezvoltarea internațională să reflecte nu doar capacitatea noastră industrială, ci și nivelul de profesionalism pe care îl putem construi aici, în România.”

Despre Klintensiv

Klintensiv este o companie românească specializată în producția de soluții profesionale de igienă și dezinfecție, care operează din România și deservește deja mai multe piețe din Uniunea Europeană.
Website: www.klintensiv.com

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe