Ce mesaj trebuie să transmită Nicușor Dan la întâlnirea cu Trump ca să evite eșecul. Geoană: „Atunci ne putem juca din nou cărțile”

Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan trebuie să dea de înțeles în cadrul întâlnirii cub președintele Trump că este un lider care știe să joace „jocul cel nou”.

„Este un singur mesaj pe care noi trebuie să îl lăsăm în orice discuție, că vrem și știm să jucăm jocul cel nou. Că odată ce am bătut palma cu tine mă țin de treabă și o fac. Asta vă fi și bătutul palmei cu propriul popor. Daca asta Trump înțelege de la președintele nostru și se joacă jocul peste tot e un moment în care putem începe să ne jucam cărțile”, a declarat Mircea Geoană.

Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe Truth Social că noul „Consiliu al Păcii” promovat de el se dovedește a fi cel mai important organism internațional din istorie și, prin urmare, o onoare pentru el să servească drept președintele al acestuia. Mesajul lui Donald Trump vine în contextul în care, pe 19 februarie, are loc prima reuniune a țărilor semnatare, la Washington.

Lansarea oficială a „Consiliului pentru Pace” a fost făcută pe 22 ianuarie la Forumul de la Davos, unde Trump a semnat carta de fondare alături de lideri din aproximativ 20 de țări. Trump are, conform acestei carte, funcția de președinte al Consiliului și, prin urmare, autoritate extinsă asupra deciziilor și resurselor financiare.

