Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA”

Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 că face parte din responsabilitățile statutului de președinte ca Nicușor Dan să meargă la Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru a consolida relația cu Statele Unite.

„Este obligatoriu ca președintele României, la început de mandat, să reconfirme relația cu SUA. Nu există securitate pentru România fără contribuția SUA.

Evident trebuie să te duci la Consiliul de Pace, care va dura cel puțin trei ani de zile. Vizita la Washington e vitală. Este și testul debutului de președinte al României. România nu face parte din niciun format care tratatează Ucraina, Orientul Mijlociu, metale rare.

E formatul de la Berlin, formatul „Alaska”. Cine a fost la întâlnirea imediat la Washington? Pe lângă Von Der Layen, Polonia. România a greșit în mandatul trecut când nu a vorbit deloc despre ce facem pentru Ucraina.

Mai este un format care se numește Pax Silica, dar adevăratul joc e pe Inteligența Artificială. România trebuie să-și propună să fie în acest joc.”, a declarat Mircea Geoană.

FOTO: Mediafax

