(P) Cardul Star în BT Pay: control total, direct de pe telefon

04 feb. 2026, 10:00, Comunicate de presă
Un card de cumpărături bun ar trebui să fie simplu, rapid și ușor de controlat. Exact asta oferă cardurile Star de la Banca Transilvania atunci când sunt integrate în BT Pay: tot ce ai nevoie, într-o singură aplicație, fără bătăi de cap.

Prin BT Pay, cardul Star nu este doar un mijloc de plată, ci un instrument digital complet. Poți emite cardul Star Forte direct din aplicație, iar vestea bună este că acesta este disponibil digital imediat, chiar înainte să ajungă varianta fizică. Îl activezi rapid și îl poți folosi pe loc.

Cu Star în BT Pay, telefonul tău devine portofel. Astfel, poți face plăți contactless în toate magazinele, iar plățile sunt instantanee, fără card fizic.

Totul la vedere: rate, sold, puncte Star

Aplicația BT Pay îți oferă transparență totală. Poți verifica oricând soldul disponibil, ratele active, precum și punctele Star acumulate.

Mai mult, notificările instant și gestionarea direct din aplicație îți dau liniștea că știi mereu ce se întâmplă cu cardul tău. Controlul financiar devine simplu și intuitiv.

Cardurile STAR sunt deja apreciate pentru ratele fără dobândă și beneficiile de loialitate. În BT Pay, ele devin și mai eficiente: digitale, ușor de folosit și perfect adaptate stilului de viață de azi.

Pentru că atunci când ai totul pe telefon, lucrurile pur și simplu funcționează mai bine.

Cardul Star este liderul pieței cardurilor de credit cu rate fără dobândă, datorită celui mai extins program de loialitate și accesului la peste 40.000 de parteneri din toate industriile.

Utilizatorii beneficiază de puncte Star la fiecare plată întegrală, oferte dedicate și o integrare completă în BT Pay, care transformă cardul într-un instrument financiar modern, sigur și ușor de controlat.

Prin flexibilitate, beneficii reale și o experiență digitală completă, Cardul Star rămâne alegerea numărul unu pentru cumpărături inteligente și gestionarea eficientă a bugetului.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

