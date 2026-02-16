Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema”

Mircea Geoană a comentat la Antena 3 CNN ce semnificație ar putea avea pentru România vizita lui Nicușor Dan la Washington în cadrul Consiliului pentru Pace.

„Această vizită se pregătește de luni de zile. E o vizită foarte importantă. Eu vă spun din experiența mea empirică cu Trump în timpul primului mandat. Nu este doar o chestiune de impresie artistică pentru un singur moment. Sentimentul e că trebuie să faci o impresie bună la Trump. Eu nu cred că treaba asta funcționeazaă la Trump. Și nici nu cred că președintele nostru e modelul ăsta. România trebuie să-și joace cartea ei. Pe de altă parte, vine ordinul „livrați””, a declarat Mircea Geoană.

„Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema. Noi avem de reconfirgurat o mașinărie mult mai complexă, care are nevoie de politică externă. pentru mine întoarcerea acasă, sau viitoarea întâlnire cu Trump sau cu liderii europeni este cea în care va trebui să livrăm. Nimic nu-i garantat”, a mai adăugat Mircea Geoană.

Președintele României va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, eveniment convocat de președintele Donald Trump. România va participa în calitate de observator, într-un demers care reconfirmă angajamentul țării noastre pentru dialog, stabilitate și cooperare internațională.

Participarea șefului statului la acest congres a fost confirmată de Ambasada României din Statele Unite, printr-o postare pe Facebook în care a precizat:

”Președintele României, Nicușor Dan, va participa la viitoarea reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, convocată de președintele Donald Trump. România va lua parte în calitate de observator, reafirmându-și angajamentul față de dialog, stabilitate și implicare internațională constructivă. Participarea președintelui subliniază sprijinul principial al României pentru eforturile diplomatice menite să promoveze pacea și să consolideze cooperarea între națiuni, menținând totodată parteneriatul strategic cu Statele Unite”.

FOTO: Mediafax

