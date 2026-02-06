Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate

Supermarketul online Sezamo aniversează, astăzi, un an de la lansarea sistemului de colectare a ambalajelor cu garanție SGR, integrat direct în experiența de cumpărături, astfel încât clienții economisesc timp nu doar la cumpărături, ci și la reciclare, fără drumuri suplimentare.

În acest prim an, clienții Sezamo au returnat aproape patru milioane de ambalaje, contribuind la reintroducerea în circuit a unei cantități semnificative de material reciclabil și la consolidarea unui comportament de consum mai responsabil.

Din totalul ambalajelor colectate, cele mai multe au fost tip PET, urmate de ambalajele din aluminiu și de cele din sticlă. Distribuția reflectă structura consumului zilnic, dominată de produse ambalate în plastic, dar arată totodată o adopție constantă a sistemului SGR pentru toate tipurile de materiale incluse în schemă.

În luna ianuarie 2026, Sezamo a colectat în medie aproximativ 12.000 de ambalaje pe zi, un indicator care arată că integrarea colectării SGR în livrarea comenzilor online transformă reciclarea într-un gest firesc, fără drumuri suplimentare sau efort logistic pentru consumatori.

Cele mai multe ambalaje returnate provin din categorii de produse de consum zilnic, precum băuturile răcoritoare, apa, berea și alte băuturi ambalate în PET, sticlă sau aluminiu.

În primul an de funcționare, unul din cinci clienți Sezamo a folosit cel puțin o dată opțiunea de returnare a ambalajelor SGR prin livrarea comenzilor, semn al faptului că reciclarea integrată începe să devină parte din rutina de cumpărături pentru tot mai mulți consumatori.

„Reciclarea nu ar trebui să fie un efort suplimentar, ci un gest firesc. De aceea am integrat colectarea ambalajelor SGR direct în livrarea comenzilor, pentru a-i ajuta pe clienți să economisească timp și să își simplifice rutina. Faptul că, într-un singur an, s-au returnat aproape 4 milioane de ambalaje prin Sezamo ne arată că sustenabilitatea funcționează atunci când este gândită în jurul clientului. Iar pentru clienții noștri, returnarea ambalajelor a devenit parte din rutina normală de cumpărături, nu o activitate separată”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Dincolo de colectarea ambalajelor SGR, sustenabilitatea este integrată în modelul operațional al Sezamo pe tot parcursul lanțului de livrare.

Supermarketul online utilizează o flotă de mașini electrice pentru livrări, reduce constant consumul de plastic prin folosirea pungilor reutilizabile și a pungilor reciclabile din hârtie, iar o parte dintre acestea sunt ulterior transformate în produsele brand propriu Moddia PureCycle, contribuind astfel la economia circulară.

Abordarea Sezamo pornește de la ideea că sustenabilitatea nu este un proiect separat, ci o sumă de decizii operaționale care, puse cap la cap, reduc impactul asupra mediului fără a compromite confortul clientului.

În paralel, Sezamo continuă să investească în soluții care reduc risipa și valorifică mai inteligent resursele existente.

Prin inițiativele de tip Save Food, supermarketul online oferă clienților posibilitatea de a cumpăra produse aflate în ultimele zile de valabilitate, la prețuri reduse, contribuind astfel la diminuarea risipei alimentare și la un consum mai responsabil.

În același timp, proiectul Upcycled transformă produse sau ambalaje care ar fi fost altfel irosite în resurse cu valoare nouă, reintegrate în circuitul de consum.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc.

Produsele sunt livrate către clienți din depozitul situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Despre Sezamo

Sezamo este un supermarket online, parte din grupul european Rohlik, una dintre cele mai importante companii de e-grocery din Europa. Deja activ în Cehia (Rohlik.cz), Ungaria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) și Germania (Knuspr.de), Rohlik s-a lansat în România în 2022, sub brandul Sezamo.

Fiind o companie bazată pe tehnologie, Sezamo se angajează în favoarea durabilității, oferind clienților opțiuni ecologice și sprijinind furnizorii locali. Compania a obținut statutul de unicorn în 2021 și este în creștere rapidă.

Pentru mai multe informații, vizitați www.sezamo.ro