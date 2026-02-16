Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a declarat că România, în plan extern, trebuie să revină într-o zonă relevanță strategică.

„Se schimbă întreg jocul. Subiectul hioperdependenței de China în materie de primă este unul central. Se trezește și SUA și Europa, ne trezim și noi înțelegând că e o parte importantă a configurației jocului.

România a avut ancore de predictibilitate: Europa, Uniunea Europeană, NATO.

Pentru prima dată în primii 25 ancorele de predictibiliate, toate trei se schimbă. Acest lucru e confirmat de Marco Rubio, în spate se află condițiile unui nou contract, care, în esență, rămâne același cu al lui J.D. Vance.

Este un anumit tip de dezechilibru pe care îl simt. România începe să joace și o carte economică. Suntem într-un moment delicat. În intern, lucrurile sunt complexe.

Trebuie să punem România în poziția de relevanță strategică”, a declarat Mircea Geoană.

FOTO: Mediafax

