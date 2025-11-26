Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Lecții de Ziua Națională. Încrederea și munca susținută au transformat provocările în succes

(P) Lecții de Ziua Națională. Încrederea și munca susținută au transformat provocările în succes

26 nov. 2025, 12:21, Comunicate de presă
(P) Lecții de Ziua Națională. Încrederea și munca susținută au transformat provocările în succes

”Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă Banca Transilvania (BT), lansată cu ocazia zilei României.

Tradiția campaniei BT începe acum 8 ani, prin mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României și al românilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Campania are drept obiectiv să îi facă pe români să privească spre viitor cu optimism. Poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, însă știm sigur că am trecut și prin etape mai grele. Mesajul principal al campaniei este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente, prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania prezintă cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile.

Campania de 1 Decembrie face o analogie potrivită cu sportul – acolo unde poți să pierzi multe meciuri, însă tot să devii campion; sunt povești despre schimbare, sacrificiu, încredere, revenire.

Campania se concentrează pe destinul plin de sacrificii și succes al unora dintre cele mai cunoscute personalități sportive ale României, care au continuat să muncească și să creadă în forțele proprii, ajungând să aibă niște povești de succes: Gheorghe Hagi – regele fotbalului românesc, Simona Halep – lideră a clasamentului tenisului mondial, Mihai Covaliu – multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă, Tibi Ușeriu – ultramaratonist și cofondator al proiectului ”Via Transilvanica” și – surpriza campaniei – Nadia Comăneci (cel mai mare simbol al gimnasticii din România.

Detalii despre campania BT, aici: https://blog.bancatransilvania.ro/povestea-spune-ca-putem

Recomandarea video

Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Capcană pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Reacția autorităților
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un consum mai redus de calorii ar putea încetini îmbătrânirea creierului, relevă un studiu
UTILE Prețurile la pește în Postul Crăciunului. Ce specii preferă românii
12:30
Prețurile la pește în Postul Crăciunului. Ce specii preferă românii
ACTUALITATE Razie DIICOT în Vama Constanța. Grave acuzații de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere
12:15
Razie DIICOT în Vama Constanța. Grave acuzații de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere
SPORT Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
12:12
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
ACTUALITATE Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
12:11
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
SPORT Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
11:54
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
INEDIT Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
11:54
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani