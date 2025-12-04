Prima pagină » Știri externe » Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051

04 dec. 2025, 22:52, Știri externe
Populația Ucrainei a scăzut de la 42 de milioane înainte de invazia Rusiei din 2022, până la sub 36 de milioane. Specialiștii în demografie avertizează că populația ucraineană ar putea ajunge la 25 de milioane până în 2051.

Nașterile au scăzut considerabil, decesele depășesc nașterile cu 3 la 1, iar speranța de viață a bărbaților a scăzut la 57,3 ani. Milioane de oameni au fugit în străinătate, iar sute de mii au fost ucisi sau răniți.

Situația demografică din Ucraina este dramatică

Reuters  informează că un spital din Hoshcha a înregistrat numai 139 de nașteri anul acesta. În 2024, au fost efectuate 164 de nașteri. În urmă cu 10 ani, în acest spital se nășteau 400 de copii anual.

Previziunile guvernamentale arată o lipsă iminentă de 4,5 milioane de lucrători, amenințând reconstrucția post-înfrângere și capacitatea viitoare de apărare.

„Mulți tineri au murit. Tineri care, ca să fiu sincer, trebuiau să completeze fondul genetic al Ucrainei.”, a spus  ginecologul Yevhen Hekkel.

Estimări pentru 2040-2050

Populația Ucrainei a numărat 42 de milioane înainte de invazia rusească la scară largă din februarie 2022. Aceasta  s-a redus deja la sub 36 de milioane, potrivit Institutului de Demografie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina.

Se estimează că cifra va scădea la 25 de milioane până în 2051. Ucraina a devenit țara care are atât cele mai mari rate ale mortalității, cât și cele mai mici rate ale natalității din lume, conform estimărilor din 2024 din CIA World Factbook.

Conform estimărilor guvernamentale, speranța medie de viață la bărbați în Ucraina a scăzut de la 65,2 ani înainte de război la 57,3 ani în 2024. Pentru femei, cifra a scăzut de la 74,4 la 70,9.

Ucraina va fi nevoită să aducă imigranți

Ucraina va avea nevoie de milioane de oameni pentru a-și reconstrui economia distrusă, spun experții și politicienii. De asemenea, va avea nevoie să-și refacă demografia pentru a se putea apăra de un alt atac rusesc. Guvernul de la Kiev a încercat să abordeze criza demografică de anul trecut, când a schițat o strategie demografică până în 2040.

Documentul avertiza că Ucraina se va confrunta cu un deficit de 4,5 milioane de lucrători în următorul deceniu. Printre sectoarele care ar avea cea mai mare nevoie de forță de muncă se numără construcțiile, tehnologia și serviciile administrative.

Strategia se concentrează pe stoparea emigrării și atragerea ucrainenilor înapoi din străinătate. Ucraina trebuie să investească masiv și în îmbunătățirea locuințelor, infrastructurii și educației, precum și prin atragerea imigranților din alte țări.

Autoritățile estimează că aceste măsuri ar putea împinge populația înapoi la 34 de milioane până în 2040. Pe de altă parte, populația ar putea scădea la 29 de milioane până atunci dacă ritmul actual continuă.

Nici Rusia nu stă bine la natalitate

Nici Rusia nu stă mai bine demografic. După mai multe decenii de crize suprapuse, și Federația Rusă riscă o scădere dramatică a populației din cauza colapsului natalității.

Țara condusă de peste 25 de ani de către dictatura oligarhică a lui Vladimir Putin intră într-o spirală a declinului demografic cu consecințe ireversibile în deceniile următoare, potrivit express.co.uk.

În 2023,  s-au născut numai 1,22 milioane de copii în Federația Rusă, cel mai mic număr din ultimii 25 de ani.  Potrivit Rosstat, numărul nașterilor va scădea sub pragul de 1,14 milioane până în 2027.

Sursa Foto: Shutterstock

