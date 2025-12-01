Prima pagină » Comunicate de presă » Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national

01 dec. 2025, 11:37, Comunicate de presă
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 30 noiembrie 2025, liderul absolut al internetului în România.

Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a obținut prima poziție, devansând DIGI România, Intact Media Group, Ringier sau PRO TV.

Site-urile din cadrul GÂNDUL NETWORK MEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat un total de 1.332.683 de cititori unici. Astfel, G.M.N. a detronat toate celelalte trusturi de presă online din România. Locul doi a fost ocupat de grupul DIGI România cu un total de 1.320.618 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de Intact Media Group, cu 881.837 de cititori unici.

Totodată, site-ul GÂNDUL.ro a fost duminică, 30 septembrie 2025, accesat de 632.579 de cititori unici.

GÂNDUL MEDIA NETWORK cuprinde publicațiile GÂNDUL.ro, CANCAN.ro, ProSport.ro, Liga 2, Mediafax.ro, CSID.ro, ProMotor.ro, DESCOPERĂ.ro, Go4it.ro, Ciao.ro, Go4Games.ro și Raziculacrimi.ro.

Vă mulțumim că ne urmăriți zilnic. Noi depunem, zi de zi, eforturi susținute pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu cele mai importante știri, cu cele mai rapide informații și analize asupra celor mai de impact evenimente din România și din întreaga lume.

Cele mai noi