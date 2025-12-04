Prima pagină » Actualitate » Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026

Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026

04 dec. 2025, 23:20, Actualitate
Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Autoritățile din Italia introduc un sistem revoluționar de rambursare pentru șoferii care întâmpină întârzieri pe autostrăzi din cauza lucrărilor sau a perturbărilor de trafic. Sistemul va fi implementat începând cu anul 2026 și va compensa automat conducătorii auto afectați, scrie cotidianul austriac Krone Zeitung.

Sistemul se bazează pe compararea timpului real de călătorie cu un timp țintă prestabilit. Iar atunci când diferența depășește anumite praguri, se declanșează automat o cerere de despăgubire. Autoritatea italiană de reglementare a traficului susține acest mecanism asigură o compensare echitabilă și transparentă.

Astfel, compensațiile se vor acorda în funcție de lungimea traseului:

  • Sub 30 km: Rambursare indiferent de durata întârzierii
  • 30-50 km: Rambursare pentru întârzieri de peste 10 minute
  • Peste 50 km: Rambursare pentru întârzieri de peste 15 minute

De asemenea, sistemul va fi lansat în două etape:

  • De la 1 iunie 2026: Pe secțiuni cu un singur operator
  • De la 1 decembrie 2026: Pe secțiuni gestionate de mai mulți concesionari

Întârzierile cauzate de urgențe (accidente, fenomene meteo extreme, operațiuni de salvare) nu vor fi însă compensate. Toate informațiile despre rambursări vor fi disponibile printr-o aplicație folosită de toți operatorii de autostrăzi. Totodată, noile reguli vor fi incluse în viitoarele concesiuni și extinse la cele existente prin acorduri suplimentare.

Matteo Salvini, ministrul italian al Transporturilor, a spus: Măsură inovatoare” care va oferi oamenilor mai multă siguranță atunci când se confruntă cu întârzieri și restricții”.

Autorul recomandă:

Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. Poate învață fie mai atenți

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
22:52
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
BREAKING NEWS Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
22:27
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
EXTERNE Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
22:23
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
DESTINAȚII Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
21:29
Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
UTILE Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
20:15
Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
DOLIU în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Românii vor avea facturi mai mari la gaze de la 1 aprilie 2026

Cele mai noi