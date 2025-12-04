Șoferii care vor primi bani dacă stau mult timp în trafic. Măsura, implementată din 2026

Autoritățile din Italia introduc un sistem revoluționar de rambursare pentru șoferii care întâmpină întârzieri pe autostrăzi din cauza lucrărilor sau a perturbărilor de trafic. Sistemul va fi implementat începând cu anul 2026 și va compensa automat conducătorii auto afectați, scrie cotidianul austriac Krone Zeitung.

Sistemul se bazează pe compararea timpului real de călătorie cu un timp țintă prestabilit. Iar atunci când diferența depășește anumite praguri, se declanșează automat o cerere de despăgubire. Autoritatea italiană de reglementare a traficului susține că acest mecanism asigură o compensare echitabilă și transparentă.

Astfel, compensațiile se vor acorda în funcție de lungimea traseului:

Sub 30 km: Rambursare indiferent de durata întârzierii

30-50 km: Rambursare pentru întârzieri de peste 10 minute

Peste 50 km: Rambursare pentru întârzieri de peste 15 minute

De asemenea, sistemul va fi lansat în două etape:

De la 1 iunie 2026: Pe secțiuni cu un singur operator

De la 1 decembrie 2026: Pe secțiuni gestionate de mai mulți concesionari

Întârzierile cauzate de urgențe (accidente, fenomene meteo extreme, operațiuni de salvare) nu vor fi însă compensate. Toate informațiile despre rambursări vor fi disponibile printr-o aplicație folosită de toți operatorii de autostrăzi. Totodată, noile reguli vor fi incluse în viitoarele concesiuni și extinse la cele existente prin acorduri suplimentare.

Matteo Salvini, ministrul italian al Transporturilor, a spus: „Măsură inovatoare” care va oferi „oamenilor mai multă siguranță atunci când se confruntă cu întârzieri și restricții”.

