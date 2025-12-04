Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos

Roboți patrupezi bizari care amintesc de filmele SF din anii 1990 sau dintr-un joc video cyberpunk horror au fost aduși în cadrul expoziției de artă „Art Basel Miami”. Nu erau câini roboți simpli.

Elon Musk, cu o privire stranie ca cea a lui Arnold Schwarzenegger din filmul Terminator din 1984, începe să-și facă nevoile în ring după ce intră în „poop mode” – eliminând „artă printată”.

În spatele său, Andy Warhol și Mark Zuckerberg se ciocnesc. Iar Jeff Bezos și Picasso se uită la mulțimea de vizitatori care-i admiră.

„Nu suntem pregătiți pentru viitor”

Aceste creaturi jumătate om, jumătate câine robot, au făcut parte dintr-o expoziție de la Art Basel din Miami, intitulată „Nu suntem pregătiți pentru viitor”, informează CNN.

Câinii roboți cu chipurile miliardarilor americani și a unor artiști faimoși au fost realizat de artistul Beeple aka Mike Winkelmann, un artist digital american, designer grafic și animator cunoscut pentru vânzarea NFT-urilor.

El a vândut 5.0000 de jetoane nefungibile la un preț de 69,3 milioane de dolari în cadrul unei licitații organizată de Christie’s.

Roboții fotografiază și generează imagini artistice

„Sunt ăla ciudatul, pot spune asta”, a spus Beeple despre creațiile sale, zâmbind. Imaginile generate de fiecare robot surprind ceea ce văd, așa cum văd, fiecare într-un stil diferit, propriu, relevant pentru persoana al cărei chip îl au în comun.

„Fac constant fotografii și reinterpretează lumea prin prisma acestor personaje diferite”, a explicat el.

A arătat diferite exemple de imagini generate care vin în stiluri vizuale distincte.

„Aceasta arată ca un Andy Warhol, cum vedea el lumea. Imaginea lui Picasso reinterpretează lumea așa cum o vedea Picasso”, a spus el.

Cât despre miliardarii din tehnologie, el a adăugat:

„Vedem din ce în ce mai mult lumea prin prisma modului în care ar vrea ei să o vedem, pentru că miliardarii controlează acești algoritmi foarte puternici. Ei judecă ceea ce vedem în lume și, pentru mulți oameni, este principala lor sursă de știri. Ei au control unilateral asupra modului în care vedem lumea, în multe feluri.”, a spus Mike Winkelmann.

Sursa Foto: Beeple

