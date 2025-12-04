Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost prinsă, din nou, cu minciuna. Pe 26 noiembrie, într-o emisiune transmisă de Digi24, aceasta spunea că nu e posibilă o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și susținea că situația este sub control. Câteva zile mai tarziu, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români au rămas fără apă potabilă.

Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița nu a apărut „peste noapte”. În spatele acestei situații dezastruase stă o poveste întinsă pe o perioadă lungă de timp, cu avertismente, ședințe, rapoarte, dar și minciuni. Întrebată despre ce se va întâmpla cu alimentarea cu apă potabilă în orașele Ploiești și Câmpina într-o emisiune din data de 26 noiembrie, ministra Mediului a spus că alimentarea în comunitățile respective va fi accesibilă pentru toți locuitorii.

„Nu este afectată. Alimentarea cu apă potabilă în comunitățile respective este în continuare accesibilă pentru toată lumea”, spunea Diana Buzoianu în data de 26 noiembrie.

Criza apei afectează mai bine de 100.000 de oameni. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase, spun autoritățile. Golirea barajului de la Paltinu s-a suprapus cu precipitații puternice, iar turbiditatea crescută a apei a blocat procesul de tratare. Astfel, 12 localități din Prahova, plus orașul Moreni, din Dâmbovița, au rămas complet fără apă. În paralel, centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat din cauza lipsei de apă tehnologică.

