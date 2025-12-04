Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării

„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a răspuns Ioana Ene Dogioiu, într-un răspuns pentru Gândul întrebată fiind de costurile deplasării doamnei care îl însoțește pe premier în vizita oficială în Austria.

Solicitată ulterior cu privire la acuratețea termenului de „soție” – pe care Ioana Ene Dogioiu l-a folosit în mesajul către redacția Gândul, aceasta a mai spus doar atât: „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”.

Gândul a publicat astăzi în exclusivitate imagini și informații care arată că premierul Bolojan a fost însoțit de partenera sa de viață în prima vizită oficială ca premier în Austria.

Aceasta, cu premierul de mână, și-a făcut apariția de la evenimentul ambasadei de la Viena, dedicat Zilei României.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI