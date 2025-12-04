Prima pagină » Actualitate » S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje

04 dec. 2025, 22:52, Actualitate
Dubai mai deține un record: Ciel Tower, noul hotel din Dubai Marina. Acesta a devenit, oficial, cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri înălțime. Dar partea interesantă este că performanța nu a fost deloc planificată de la bun început, ci proiectul a crescut treptat, pe măsură ce planurile erau rescrise și se adăugau noi facilități. Asta până ce a depășit fostul deținător al recordului, Gevora Hotel (356 metri), tot în Dubai.

Ciel Tower a fost dezvoltat de The First Group, cu CEO-ul Rob Burns în prim-plan. Cheia proiectului este terenul foarte mic pentru standardele din Dubai: circa 3.600 de metri pătrați, cam cât un teren de fotbal sau poate chiar puțin mai puțin.

Astfel, arhitectul Yahya Jan a fost nevoit să împace ambiția cu realitatea din teren. Și așa, terenul îngust a impus un design vertical extrem de compact, în care fiecare metru pătrat contează, motiv pentru care intrarea și lobby-ul nu sunt opulente în stilul clasic al Dubaiului, ci mai degrabă elegante. Dar spectacolul adevărat începe odată cu urcarea în clădire, scrie CNN.

Ciel Tower are 1.004 camere distribuite pe 82 de etaje, cu design minimalist, tonuri neutre și ferestre din podea până în tavan. Camerele compensează prin priveliști: Dubai Marina, Palm Jumeirah și Golful Persic sunt ca parte din decor. Într-o piață deja plină de hoteluri, Burns recunoaște „1.000 de camere sunt o provocare”, însă mizează pe poziție, vedere de 360 de grade și facilități pentru a atrage clienți.

Pe verticală, Ciel este „spart” în mai multe atriumuri, din șase în șase sau opt etaje, umplute cu copaci, plante și zone de relaxare. Aceste goluri aduc lumină naturală, ajută la răcire și utilizează obloane de sticlă controlate computerizat pentru a tragebriza mării în interior.

De asemenea, hotelul are opt restaurante, majoritatea situate la etajele superioare. Brandul britanic Tattu ocupă pozițiile vedetă: House of Dragon la etajul 74, House of Koi în jurul Skypool-ului de la etajul 76 și House of Phoenix în Skylounge, la nivelul 81.

Cele mai noi