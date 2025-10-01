Prima pagină » Comunicate de presă » Portret România – Constanța, hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României

Portret România – Constanța, hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României

01 oct. 2025, 19:40, Comunicate de presă
Portret România - Constanța, hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României

Dialog constructiv între autoritățile centrale, locale și mediul de afaceri pentru devoltarea unui hub economic și social.

Agenția de presă MEDIAFAX a organizat la Cazinoul din Constanța conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment care a adus la aceeași masă mediul de afaceri, autoritățile și societatea civilă pentru a contura prioritățile de dezvoltare ale regiunii.

În cadrul conferinței, s-a evidențiat faptul că atragerea fondurilor europene reprezintă instrumentul esențial pentru modernizarea și diversificarea economiei locale. Discuțiile au subliniat rolul crucial al investițiilor în infrastructură, energie și turism, domenii-cheie pentru transformarea Constanței într-un hub economic regional și național.

Temele abordate au fost:

– brand de oraș și turism, în care elemente esențiale au fost redeschiderea Cazinoului, precum și investițiile în patrimoniul cultural, cu potențial de a repoziționa Constanța pe harta turismului internațional. Totodată, dezvoltarea unei infrastructuri de transport aerian, ar fi benefică turismului local, cel care ar atrage, pe lângă turiștii români și pe cei străini, dar și o promovare unitară, pentru întreg litoralul românesc.
– energie & sustenabilitate – exploatarea gazului din Marea Neagră, dezvoltarea proiectelor offshore și eoliene, alături de soluții de cogenerare și sustenabilitate în zona litorală.
– infrastructură de transport – modernizarea Portului Constanța, crearea de conexiuni multimodale și investiții în infrastructura feroviară și rutieră, vitale pentru consolidarea rolului strategic al regiunii. Tot aici, o importanță deosebită a fost acordată traficului fluvial, subliniindu-se rolul Dunării pentru traficul din mărfuri spre și dinspre Portul Constanța spre și dispre porturile din interiorul țării și Europa Centrală.

Prin contribuțiile partenerilor și expertiza vorbitorilor, evenimentul a reliefat direcții clare pentru atragerea de capital și crearea de proiecte integrate, cu impact economic și social pe termen lung.

Concluzia a fost că municipiul dar și județul Constanța au potențialul de a deveni un hub economic strategic pentru România, dacă resursele disponibile – fonduri europene, investiții private și sprijin instituțional – vor fi utilizate eficient și convergent.

Conferința a reprezentat evenimentului de debut din seria „Portret România” a Mediafax, „Constanța – Hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României”. Conferința a fost organizată alături de partenerii Transgaz, Port Constanța, Oil Terminal, Profi, Novum by the Sea, Monarc Hotels și Radisson Blu Hotel and Residences Mamaia.

