Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”

16 feb. 2026, 23:56, Actualitate
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la România TV, că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale. În acest sens, a precizat liderul social-democrat, „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”.

„Știți, s-au eliminat acele excepții, de exemplu, pe vechimea caselor. Se dădea o excepție, dacă era o casă de 100 de ani, atunci aveai 50% reducere, dacă era de 50 de ani, aveai 30%, ș.a.m.d. Acele excepții au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere, sau și al UDMR, pentru că ei au propus și noi am susținut, aceste lucruri trebuie să revină și vor fi prezentate. Deci, da, există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a afirmat liderul PSD, la România TV.

Întrebat despre impozitarea persoanelor cu dizabilități, el a spus: „Avem o propunere susținută de noi și de UDMR ca prima casă, o casă, casa de domiciliu să aibă o deducere de 50%. La fel, la mașini”.

Grindeanu: „Nu negociez conducerea SRI”

„La nivel european există o preocupare care ar trebui să fie și la noi și e o politică la nivel european, chiar și a Comisiei Europene, legată de locuințe. Și această preocupare duce la politici publice care să încurajeze acest lucru. La noi pare că încă nu s-a ajuns cu această politică publică, ba din contră, dar e binevenită propunerea UDMR”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

