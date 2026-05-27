COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4 a validat, astăzi, denumirile celor două obiective de investiții din Sectorul 4, respectiv extinderea Parcului Tudor Arghezi și patinoarul pe care Sectorul 4 l-a dat în folosință în luna august 2024. Astfel, extinderea cu încă 4 hectare a parcului va purta numele „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, în timp ce patinoarul va fi denumit după Doru Tureanu, considerat de specialiști drept cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor, care a locuit în Sectorul 4 și care este inclus în Hall of Fame-ul hocheiului mondial.

Ambele denumiri au fost stabilite în urma unui vot online, desfășurat în perioada 18–25.05.2026, pe platforma romaniavoteaza.live, unde votanții, în număr de peste 116.000 de persoane, au avut posibilitatea de a-și exprima opțiunea din rândul unor personalități marcante din domeniul politicii internaționale și al sportului.

De altfel, denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței.

De asemenea, noua denumire se înscrie în direcția constantă a Sectorului 4 de promovare și susținere a valorilor europene și occidentale, reflectată deja prin denumirea unor obiective de utilitate publică precum Pasajul Europa Unită și Strada Europa Unită, inițiative care au avut, de altfel, rolul de a transmite un mesaj clar privind apartenența comunității noastre la spațiul valorilor democratice europene, al cooperării internaționale și al parteneriatelor strategice durabile.

Cât privește patinoarul din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu (11 ianuarie 1954 – 11 martie 2014), cel mai longeviv jucător ca număr de prezențe în cadrul echipei naționale de hochei pe gheață a României, cel mai bun marcator all-time pentru România și, totodată, fost locuitor al Sectorului 4 în ultima perioadă a vieții sale. Considerat de specialiști a fi cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor, Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă (1976 și 1980) și a fost, de asemenea, de șase ori campion național cu Dinamo București. Pentru întreaga sa carieră sportivă de excepție, a fost inclus încă din anul 2011 în Hall of Fame-ul hocheiului mondial.

Inaugurat în anul 2024, cu ocazia desfășurării primei ediții a Supercupei României la hochei pe gheață, patinoarul din sudul Bucureștiului a găzduit, în acești doi ani, competiții de înalt nivel național și internațional, atât la hochei pe gheață, cât și la patinaj artistic.